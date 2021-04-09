Як обрати безпечний посуд для маринування шашлику: корисні лайфхаки

Яким вийде шашлик, вирішує все: вид та якість м'яса, маринад, розмір шматочків і навіть ємність, у якій вони маринуються. Посуд для маринування шашликів має бути практичним та безпечним.

М'ясо для шашликів маринують із використанням найрізноманітніших спецій та рідин, у тому числі й кислих. При їхній взаємодії з деякими матеріалами можуть виділятися токсичні речовини. Тож, для того щоб повною мірою смакувати шашликами й одного чудового дня не опинитися після них у лікарні, обов'язково звертайте увагу на такі характеристики посуду для маринування м’яса.

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Матеріал

Найкраще маринувати шашлик в емальованому, скляному, керамічному чи глиняному посуді. Здебільшого кислоти з такими матеріали не взаємодіють.

Не рекомендуємо замочувати м'ясо в маринаді в алюмінієвому посуді. Як правило, до складу різних маринадів входить певний вид оцту, який в алюмінієвому посуді здатний виділяти шкідливі для організму речовини.

Не використовуйте для маринування шашлику алюмінієвий посуд / Фото Vseretsepti

Також не варто використовувати дерев'яний посуд. Такий матеріал здатний поглинати вологий маринад. Через це шашлик в кінцевому результаті може вийти сухим, не просоленим або з нерівномірною кількістю спецій. Окрім цього, залежно від виду дерева, яке було використано для створення відповідного посуду, м'ясо може набувати специфічного аромату чи навіть смаку.

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Розмір посуду

Під час маринування шашлику ви повинні подбати про те, щоб м'ясо було повністю покрите маринадом. Окрім цього, в період замочування м'яса періодично варто все перемішувати будь-яким зручним способом. Тому логічно, що для маринування шашлику варто використовувати глибокий посуд середнього чи навіть великого розміру (залежно від кількості м'яса).

Обов'язково подбайте про те, щоб м'ясо не "обвітрювалося" під час маринування.

Маринуйте шашлик у глибокій місткій ємності / Фото Upages

Кришка

Ємність з м'ясом та маринадом обов'язково потрібно щільно закрити. Завдяки цьому шашлик швидше замаринується. Окрім того, так ви убезпечите м'ясо від потрапляння різних бактерій.

Посуд з маринованим м'ясом потрібно накрити кришкою / Фото Zatusim