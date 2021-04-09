Каким получится шашлык, решает все: вид и качество мяса, маринад, размер кусочков и даже емкость, в которой они маринуются. Посуда для маринования шашлыков должна быть практичной и безопасной.

Мясо для шашлыков маринуют с использованием самых разнообразных специй и жидкостей, в том числе и кислых. При их взаимодействии с некоторыми материалами могут выделяться вредные вещества. Поэтому, для того чтобы в полной мере наслаждаться вкусом шашлыков и в один прекрасный день не оказаться после них в больнице, обязательно обращайте внимание на следующие характеристики посуды для маринования мяса.

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Материал

Лучше всего мариновать шашлык в эмалированной, стеклянной, керамической или глиняной посуде. В основном кислоты с такими материалы не взаимодействуют.

Не рекомендуем замачивать мясо в маринаде в алюминиевой посуде. Как правило, в состав различных маринадов входит определенный вид уксуса, который в алюминиевой посуде способен выделять вредные для организма вещества.

Не используйте для маринования шашлыка алюминиевую посуду / Фото Vseretsepti

Также не стоит использовать деревянную посуду. Такой материал способен поглощать влажный маринад. Поэтому шашлык в конечном итоге может выйти сухим, не просоленным или с неравномерным количеством специй. Кроме этого, в зависимости от вида дерева, которое было использовано для создания соответствующей посуды, мясо может принимать специфический аромат или даже вкус.

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Размер посуды

Во время маринования шашлыка вы должны позаботиться о том, чтобы мясо было полностью покрыто маринадом. Кроме этого, в период замачивания мяса периодически стоит все перемешивать любым удобным способом. Поэтому логично, что для маринования шашлыка стоит использовать глубокую посуду среднего или даже крупного размера (в зависимости от количества мяса).

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы мясо не "обветривалось" во время маринования.

Маринуйте шашлык в глубокой вместительной емкости / Фото Upages

Крышка

Емкость с мясом и маринадом обязательно нужно плотно закрыть. Благодаря этому шашлык скорее замаринуется. Кроме того, так вы обезопасите мясо от попадания различных бактерий.

Посуду с маринованным мясом нужно накрыть крышкой / Фото Zatusim