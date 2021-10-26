Чоловік створив гігантський скелет, здивувавши сусідів та соцмережі: фото дивовижі

У США одержимий Геловіном художник створив величезний скелет, який ніби захоплює будинок. Масштабний витвір став вірусним у мережі, а митець перетворився на місцеву зірку.

На створення моторошної прикраси мешканець Огайо витратив майже місяць.

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Тепер гігантський скелет прикрашає домівку митця та вправно лякає перехожих. Не дивно – чоловік на ім’я Алан Перкінс доклав усіх зусиль, щоб скульптура виглядала реалістично.

У одній руці дивовижний скелет тримає… ще одного скелета! Це – майже 4-метрова фігура Home Depot – компанії, яка спеціалізується на виготовленні святкових прикрас. У 2020 році цей скелет розбурхав мережу та став зіркою минулого Геловіну.

У руці гігантський скелет тримає кістяну фігуру / Фото Алана Перкінса

Фігуру скелета, яку тримає рука, позичив художнику його сусід, який не захотів святкувати Геловін.

Ідея створення скелета виникла у Перкінса 3 роки тому.

Кілька років тому я побачив дерево, яке проростає крізь дах, ніби власники купили занадто велику ялинку. Я думав, що це весело, і захотів зробити це на Геловін. Я подумав: "Чи не було б кумедно, якби це виглядало так, ніби з мого будинку виривається скелет? І почалася довга робота над проєктом,

– розповів Алан Перкінс.

Уночі скелетів підсвічують / Фото Алана Перкінса

Процес створення величезного скелета

Разом зі своїми дітьми чоловік почав працювати над гігантським скелетом. Кістки митець виготовляв з пінопласту та ПВХ для підтримки.

Зовнішня поверхня покрита клеєм і піском, щоб трохи укріпити її. Також вона ізольована від води зовнішнім герметиком,

– сказав Перкінс.

Художник працював над скелетом майже місяць / Колаж 24 каналу з фото Алана Перкінса

Перкінс створював скелет 25 днів. До будинку художник вже встиг приєднати кістяні руки. Трохи згодом чоловік планує приєднати масивний череп до даху.

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Творіння стало вірусним в соцмережах

Чоловік опублікував фото скелета на сторінці місцевого клубу Haunt, щоб усі охочі могли подивитися на чудернацьку скульптуру. Результат перевершив усі його очікування – світлини гігантського скелета стали вірусними. Перкінс почав отримувати безліч повідомлень та став зіркою інтернету.

Я розмістив свій дисплей на маленькій сторінці клубу, щоб інші могли проїхати повз, якщо будуть в цьому районі. Та реакція була ніби лісова пожежа. Я перестав намагатися стежити за сповіщеннями – вони рухалися занадто швидко, щоб я міг на них натиснути,

– зазначив митець.

Група клубу була приватною до того часу, як Перкінс показав своє створіння – потім спільноту зробили загальнодоступною. Після цього до групи приєдналося понад 10 тисяч осіб.

Нині фейсбук-сторінка Перкінса недоступна. Схоже, через надзвичайне зацікавлення людей сторінка спільноти також закрита.