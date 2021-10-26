На создание жуткого украшения житель Огайо потратил почти месяц.

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Теперь гигантский скелет украшает дом художника и умело пугает прохожих. Неудивительно – мужчина по имени Аллан Перкинс приложил все усилия, чтобы скульптура выглядела реалистично.

В одной руке удивительный скелет держит... еще один скелет! Это – почти 4-метровая фигура Home Depot – компании, которая специализируется на изготовлении праздничных украшений. В 2020 году этот скелет взбудоражил сеть и стал звездой прошлого Хэллоуина.

В руке гигантский скелет держит костяную фигуру / Фото Аллана Перкинса

Фигуру скелета, которую держит рука, одолжил художнику его сосед, который не захотел праздновать Хэллоуин.

Идея создания скелета возникла у Перкинса 3 года назад.

Несколько лет назад я увидел дерево, которое прорастает сквозь крышу, будто владельцы купили слишком большую елку. Я думал, что это весело, и захотел сделать это на Хэллоуин. Я подумал: было бы забавно, если бы это выглядело так, будто из моего дома вырывается скелет? И началась долгая работа над проектом,

– рассказал Аллан Перкинс.

Ночью скелет подсвечивается / Фото Аллана Перкинса

Процесс создания огромного скелета

Вместе со своими детьми мужчина начал работать над гигантским скелетом. Кости художник делал из пенопласта и ПВХ для поддержки.

Внешняя поверхность покрыта клеем и песком, чтобы немного укрепить ее. Также она изолирована от воды внешним герметиком,

– сказал Перкинс.

Художник работал над скелетом почти месяц / Коллаж 24 канала из фото Аллана Перкинса

Перкинс создавал скелет 25 дней. К дому художник уже успел присоединить костяные руки. Чуть позже мужчина планирует присоединить массивный череп к крыше.

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Творение стало вирусным в соцсетях

Мужчина опубликовал фото скелета на странице местного клуба Haunt, чтобы все желающие могли посмотреть на странную скульптуру. Результат превзошел все его ожидания – фотографии гигантского скелета стали вирусными. Перкинс начал получать множество сообщений и стал звездой интернета.

Я разместил свой дисплей на маленькой странице клуба, чтобы другие могли проехать мимо, если будут в этом районе. Но реакция была словно пожар. Я перестал пытаться следить за оповещениями – они двигались слишком быстро, чтобы я мог на них нажать,

– отметил художник.

Группа клуба была частной до тех пор, пока Перкинс не показал свое создание – потом сообщество сделали общедоступным. После этого к группе присоединилось более 10 тысяч человек.

Сейчас фейсбук-страница Перкинса недоступна. Похоже, из-за чрезмерного интереса людей страница сообщества также закрыта.