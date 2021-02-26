Вважається, що між формою келиха і смаком напою існує взаємозв'язок. Але навіть якщо ви не шанувальник етикету, але любите пити лате або айріш каву зі спеціальних келихів з ручкою, а чай – зі скляної чашки, то напевно захочете відрізняти різновиди келихів, фужерів, склянок та чарок для інших популярних напоїв, таких як шампанське, вино, пиво, віскі, коньяк, мартіні та іншого алкоголю.

Звичайно, ніхто не забороняє пити шампанське з пивного кухля. Але все ж таки…. Тому ми вас познайомимо, з яких все-таки келихів вживати різні напої.

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Келихи для коктейлів

Ніхто не сперечатиметься, що в коктейлі головне – це смак, але чималу роль створює і спосіб подачі, і, безумовно, посуд, в якому подається коктейль.

В принципі, коктейлі можна наливати в будь-який посуд, але при цьому слід пам'ятати, що від його привабливості залежить і привабливість самого напою. При виборі коктейльного посуду потрібно враховувати, щоб край склянки (келиха) був якомога тоншим, щоб коктейль міг краще потрапляти на язик.

Лікерна чарка

В такому посуді подають лікер, а також шаруваті коктейлі на його основі, об'єм – від 40 до 120 мл.





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Келих для Маргарити

Такий тип келихів застосовують для подачі Маргарити та інших коктейлів з льодом.



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Келих Гаррікейн

У такому посуді подають тропічні коктейлі, об'єм коливається від 400 до 800 мл.



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Гайбол

Він без ніжки, з високими стінками, форма дещо розширюється догори, найчастіше у нього наливають безалкогольні напої, соки.



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Склянка Коллінз

Вона (300-400 мл) – склянка циліндричної форми з прямими стінками. Підходить для подачі лонг-дрінків.



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Склянка Тумблер

Має товсті стінки, місткість – від 260 до 320 мл. У ній подають алкогольні коктейлі-аперитиви, фліп-коктейлі та безалкогольні напої.



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Склянка для Айріш-кави

Товстостінна, стійка до високих температур, об'єм – від 180 до 200 мл. Призначена для вживання гарячих коктейлів – грогу, глінтвейну, кави по-ірландськи.



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Посуд для міцних спиртних напоїв

Келих для коньяку

Наливати алкоголь потрібно в такій кількості, щоб заповнити широку частину чаші. Тримати такий келих потрібно за чашу, зігріваючи її теплом руки та підвищуючи швидкість випаровування ароматичних речовин.



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Склянка для віскі

Віскі вживають з низьких склянок з товстим і широким дном. Хороший віскі вимагає тривалого смакування і розпізнавання багатих, пряних і ароматних нот, і такий товстостінний бокал дозволяє це зробити якнайкраще.



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Чарка для горілки

Наливки, настоянки традиційно п'ють з вузьких і високих чарок, часто з товстим дном, або чарок на короткій ніжці.

Пити з чарки треба різко, щоб напій буквально кидало в задню частину горла, а потім негайно ковтати.



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Келихи для вина

Келихи для вина завжди впізнавані по ніжці, і округленій формі, вона може бути більш або менш витягнутою.

Келих для червоного вина

Для червоних вин ідеальним об'ємом вважають 120-150 грам.

Келих заповнюють на три чверті об'єму. Таким чином, аромат вина заповнює решту вільного простору келиха і Ви маєте змогу відчути смак і аромат напою повною мірою.



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Келих для білого вина

Келих для білого вина має таку ж форму, але ніжка трішки довша, ніж у келиха для червоного

Це необхідно для того, щоб тримаючи келих, Ви не торкались чаші, і не передавали тепло від руки, адже біле вино подається до столу охолодженим.



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Фужер-флейта для шампанського

У класичному варіанті флюте має об'єм 150 мл. Подовжена і звужена (або злегка розширена) догори форма келиха необхідна, щоб піна не втекла, смак зберігався, а аромат не випаровувався.



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Пивний кухоль

Пивний кухоль нагадує пісочний годинник і служить для подачі пива та коктейлів, зроблених на його основі. Об'єм такого келиха починається від 220 і може бути навіть 1000 мл.



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