З чого вживати різні види напоїв: основні різновиди склянок
Вважається, що між формою келиха і смаком напою існує взаємозв'язок. Але навіть якщо ви не шанувальник етикету, але любите пити лате або айріш каву зі спеціальних келихів з ручкою, а чай – зі скляної чашки, то напевно захочете відрізняти різновиди келихів, фужерів, склянок та чарок для інших популярних напоїв, таких як шампанське, вино, пиво, віскі, коньяк, мартіні та іншого алкоголю.
Джерело:24 канал
Звичайно, ніхто не забороняє пити шампанське з пивного кухля. Але все ж таки…. Тому ми вас познайомимо, з яких все-таки келихів вживати різні напої.
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Келихи для коктейлів
Ніхто не сперечатиметься, що в коктейлі головне – це смак, але чималу роль створює і спосіб подачі, і, безумовно, посуд, в якому подається коктейль.
В принципі, коктейлі можна наливати в будь-який посуд, але при цьому слід пам'ятати, що від його привабливості залежить і привабливість самого напою. При виборі коктейльного посуду потрібно враховувати, щоб край склянки (келиха) був якомога тоншим, щоб коктейль міг краще потрапляти на язик.
Лікерна чарка
В такому посуді подають лікер, а також шаруваті коктейлі на його основі, об'єм – від 40 до 120 мл.
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Келих для Маргарити
Такий тип келихів застосовують для подачі Маргарити та інших коктейлів з льодом.
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Келих Гаррікейн
У такому посуді подають тропічні коктейлі, об'єм коливається від 400 до 800 мл.
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Гайбол
Він без ніжки, з високими стінками, форма дещо розширюється догори, найчастіше у нього наливають безалкогольні напої, соки.
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Склянка Коллінз
Вона (300-400 мл) – склянка циліндричної форми з прямими стінками. Підходить для подачі лонг-дрінків.
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Склянка Тумблер
Має товсті стінки, місткість – від 260 до 320 мл. У ній подають алкогольні коктейлі-аперитиви, фліп-коктейлі та безалкогольні напої.
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Склянка для Айріш-кави
Товстостінна, стійка до високих температур, об'єм – від 180 до 200 мл. Призначена для вживання гарячих коктейлів – грогу, глінтвейну, кави по-ірландськи.
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Посуд для міцних спиртних напоїв
Келих для коньяку
Наливати алкоголь потрібно в такій кількості, щоб заповнити широку частину чаші. Тримати такий келих потрібно за чашу, зігріваючи її теплом руки та підвищуючи швидкість випаровування ароматичних речовин.
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Склянка для віскі
Віскі вживають з низьких склянок з товстим і широким дном. Хороший віскі вимагає тривалого смакування і розпізнавання багатих, пряних і ароматних нот, і такий товстостінний бокал дозволяє це зробити якнайкраще.
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Чарка для горілки
Наливки, настоянки традиційно п'ють з вузьких і високих чарок, часто з товстим дном, або чарок на короткій ніжці.
Пити з чарки треба різко, щоб напій буквально кидало в задню частину горла, а потім негайно ковтати.
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Келихи для вина
Келихи для вина завжди впізнавані по ніжці, і округленій формі, вона може бути більш або менш витягнутою.
Келих для червоного вина
Для червоних вин ідеальним об'ємом вважають 120-150 грам.
Келих заповнюють на три чверті об'єму. Таким чином, аромат вина заповнює решту вільного простору келиха і Ви маєте змогу відчути смак і аромат напою повною мірою.
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Келих для білого вина
Келих для білого вина має таку ж форму, але ніжка трішки довша, ніж у келиха для червоного
Це необхідно для того, щоб тримаючи келих, Ви не торкались чаші, і не передавали тепло від руки, адже біле вино подається до столу охолодженим.
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Фужер-флейта для шампанського
У класичному варіанті флюте має об'єм 150 мл. Подовжена і звужена (або злегка розширена) догори форма келиха необхідна, щоб піна не втекла, смак зберігався, а аромат не випаровувався.
Фото pinterest
Пивний кухоль
Пивний кухоль нагадує пісочний годинник і служить для подачі пива та коктейлів, зроблених на його основі. Об'єм такого келиха починається від 220 і може бути навіть 1000 мл.
Фото pinterest
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