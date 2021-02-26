Считается, что между формой бокала и вкусом напитка существует взаимосвязь. Но даже если вы не поклонник этикета, но любите пить латте или айриш кофе из специальных бокалов с ручкой, а чай – из стеклянной чашки, то наверняка захотите отличать разновидности бокалов, фужеров, стаканов и рюмок для других популярных напитков, например шампанское, вино, пиво, виски, коньяк, мартини и другого алкоголя.

Конечно, никто не запрещает пить шампанское из пивной кружки. Но все же .... Поэтому мы вас познакомим, из каких все-таки бокалов употреблять различные напитки.

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Бокалы для коктейлей

Никто не будет спорить, что в коктейле главное – это вкус, но немалую роль играет и способ подачи, и, безусловно, посуда, в которой подается коктейль.

В принципе, коктейли можно наливать в любую посуду, но при этом следует помнить, что от ее привлекательности зависит и привлекательность самого напитка. При выборе коктейльной посуды нужно учитывать, чтобы край стакана (бокала) был как можно тоньше, чтобы коктейль мог лучше попадать на язык.

Ликерная рюмка

В такой посуде подают ликер, а также слоистые коктейли на его основе, объем – от 40 до 120 мл.



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Бокал для Маргариты

Такой тип бокалов применяют для подачи Маргариты и других коктейлей со льдом.



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Бокал Харрикейн

В такой посуде подают тропические коктейли, объем колеблется от 400 до 800 мл.



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Бокал Хайбол

Он без ножки, с высокими стенками, форма слегка расширяется кверху, в него наливают безалкогольные напитки, соки.



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Стакан Коллинз

Он (300-400 мл) – стакан цилиндрической формы с прямыми стенками. Подходит для подачи лонгдринков.



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Стакан Тумблер

Имеет толстые стенки, вместимость – от 260 до 320 мл. В нем подают алкогольные коктейли-аперитивы, флип-коктейли и безалкогольные напитки.



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Стакан для Айриш-кофе

Толстостенный, устойчивый к высоким температурам, объем – от 180 до 200 мл. Предназначен для употребления горячих коктейлей – грога, глинтвейна, кофе по-ирландски.



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Посуда для крепких спиртных напитков

Бокал для коньяка

Наливать алкоголь нужно в таком количестве, чтобы заполнить широкую часть чаши. Держать такой бокал нужно за чашу, согревая ее теплом руки и повышая скорость испарения ароматических веществ.



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Стакан для виски

Его употребляют из низких стаканов с толстым и широким дном. Хороший виски требует более полного и длительного смакования и распознавания богатых, пряных и ароматных нот, и такой толстостенный бокал позволяет это сделать лучше.



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Стопка для водки

Наливки, настойки традиционно пьют из узких и высоких стопок, часто с толстым дном или рюмок на короткой ножке.

Пить из стопки надо резко, чтобы напиток буквально бросало в заднюю часть горла, а затем немедленно глотать.



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Бокалы для вина

Бокалы для вина всегда узнаваемы по ножке, и скругленной форме, она может быть более или менее вытянутой.

Бокал для красного вина

Для красных вин идеальным объемом считают 120-150 грамм.

Бокал заполняют на три четверти объема. Таким образом, аромат вина заполняет остальное свободное пространство бокала и Вы можете почувствовать вкус и аромат напитка в полной мере.



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Бокал для белого вина

Бокал для белого вина имеет такую же форму, но ножка немного длиннее, чем в бокале для красного.

Это необходимо для того, чтобы держа бокал, Вы не касались чаши, и не передавали тепло от руки, ведь белое вино подается к столу охлажденным.



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Фужер-флейта для шампанского

В классическом варианте флюте имеет объем 150 мл. Удлиненная и суженая (или слегка расширенная) вверх форма бокала необходима, чтобы пена не убежала, вкус сохранялся, а аромат не испарялся.



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Пивная кружка

Пивной бокал напоминает песочные часы и служит для подачи пива и коктейлей, сделанных на его основе. Объем такого бокала начинается от 220 и может быть даже 1000 мл.



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