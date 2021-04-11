У будь-якій компанії працюють різні люди: одні стабільно забезпечують їй прибутки, інші зірок із неба не хапають, ніколи не втручаючись "не у свої" питання, а треті стають неформальними лідерами, визначаючи весь процес роботи та формуючи загальну думку з питань, важливих для всього колективу.

Ми визначили 6 речей, яких не варто дозволяти собі на роботі, якщо хочететься затриматися там надовго.

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Ніколи не вихваляйтеся

Співробітника успішного проєкту, який вивів компанію на інший рівень, обов'язково помітять усі, не потрібно цим хизуватися. Коли ж хтось кожну успішно виконану дрібницю звеличує до небес – це викликає питання, та й не факт що "хвалька" будуть сприймати нормально.



Не варто своїм успіхом хизуватися напоказ / Фото novarobota

Негативні емоції потрібно вміти контролювати

На будь-якій роботі трапляються непорозуміння і конфлікти, але якщо ви будете голосно кричати, кидатися у бійку та крити всіх нецензурними словами – це не додасть вам авторитету, скоріше, навпаки.

Позитивних емоцій теж може бути забагато

Навчіться контролювати власні емоції. Не варто розціловувати всіх колег з приводу підвищення зарплати або кричати у відкрите вікно, що дуже цінуєте своїх колег за подарунок на день народження.



Власні емоції теж потрібно вміти контролювати / Фото novarobota

Не пліткуйте про колег

Чуже особисте життя завжди цікавіше за власне. Хоч ви й володієте певною інформацією про колег, не розголошуйте її. Які думки можуть зародитися у вашого колеги? Так само як ви зараз обговорюєте одних людей, – так само ви будете обговорювати і його. Зрештою, з балакуном просто перестануть розмовляти.

Не варто підставляти колег

Підставивши колегу, ви можете виграти та заробити собі додаткові бонуси, але надалі репутація безпринципного кар'єриста зіграє з вами злий жарт – вам перестануть допомагати. До того ж принцип бумеранга ніхто не скасовував – вашими ж методами можуть підставити вас.



Принцип бумеранга ще ніхто не скасовував / Фото pressfoto

Не видавайте чужих успіхи за власні

Користуватися чужими ідеями не варто. Адже брехня завжди випливає.