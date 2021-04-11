Чого не слід чинити на роботі: 6 головних табу
У будь-якій компанії працюють різні люди: одні стабільно забезпечують їй прибутки, інші зірок із неба не хапають, ніколи не втручаючись "не у свої" питання, а треті стають неформальними лідерами, визначаючи весь процес роботи та формуючи загальну думку з питань, важливих для всього колективу.
Джерело:24 канал
Ми визначили 6 речей, яких не варто дозволяти собі на роботі, якщо хочететься затриматися там надовго.
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Ніколи не вихваляйтеся
Співробітника успішного проєкту, який вивів компанію на інший рівень, обов'язково помітять усі, не потрібно цим хизуватися. Коли ж хтось кожну успішно виконану дрібницю звеличує до небес – це викликає питання, та й не факт що "хвалька" будуть сприймати нормально.
Не варто своїм успіхом хизуватися напоказ / Фото novarobota
Негативні емоції потрібно вміти контролювати
На будь-якій роботі трапляються непорозуміння і конфлікти, але якщо ви будете голосно кричати, кидатися у бійку та крити всіх нецензурними словами – це не додасть вам авторитету, скоріше, навпаки.
Позитивних емоцій теж може бути забагато
Навчіться контролювати власні емоції. Не варто розціловувати всіх колег з приводу підвищення зарплати або кричати у відкрите вікно, що дуже цінуєте своїх колег за подарунок на день народження.
Власні емоції теж потрібно вміти контролювати / Фото novarobota
Не пліткуйте про колег
Чуже особисте життя завжди цікавіше за власне. Хоч ви й володієте певною інформацією про колег, не розголошуйте її. Які думки можуть зародитися у вашого колеги? Так само як ви зараз обговорюєте одних людей, – так само ви будете обговорювати і його. Зрештою, з балакуном просто перестануть розмовляти.
Не варто підставляти колег
Підставивши колегу, ви можете виграти та заробити собі додаткові бонуси, але надалі репутація безпринципного кар'єриста зіграє з вами злий жарт – вам перестануть допомагати. До того ж принцип бумеранга ніхто не скасовував – вашими ж методами можуть підставити вас.
Принцип бумеранга ще ніхто не скасовував / Фото pressfoto
Не видавайте чужих успіхи за власні
Користуватися чужими ідеями не варто. Адже брехня завжди випливає.
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