В любой компании работают разные люди: одни стабильно обеспечивают ей прибыль, другие звезд с неба не хватают, никогда не вмешиваясь "не в свои" вопросы, а третьи становятся неформальными лидерами, определяя весь процесс работы и формируя общее мнение по вопросам, важным для всего коллектива.

Мы определили 6 вещей, которые не стоит позволять себе на работе, если хочется задержаться здесь надолго.

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Никогда не хвастайтесь

Сотрудника успешного проекта, который вывел компанию на другой уровень, обязательно заметят все, не нужно этим хвастаться. Когда же кто-то каждую успешно выполненную мелочь превозносит до небес – это вызывает вопросы, и не факт что "хвастуна" будут воспринимать нормально.



Не стоит своим успехом щеголять напоказ / Фото novarobota

Отрицательные эмоции нужно уметь контролировать

На любой работе случаются недоразумения и конфликты, но если вы будете громко кричать, бросаться в драку и крыть всех нецензурными словами – это не прибавит вам авторитета, скорее, наоборот.

Положительных эмоций тоже может быть много

Научитесь контролировать собственные эмоции. Не стоит расцеловывать всех коллег по поводу повышения зарплаты или кричать в открытое окно, что вы очень цените своих коллег за подарок на день рождения.



Собственные эмоции тоже нужно уметь контролировать / Фото novarobota

Не сплетничайте о коллегах

Чужая личная жизнь всегда интереснее собственной. Хотя вы и владеете определенной информацией о коллегах, не разглашайте ее. Какие мысли могут зародиться у вашего коллеги? Так же как вы сейчас обсуждаете одних людей, – так же вы будете обсуждать и его. В конце концов, с болтуном просто перестанут разговаривать.

Не стоит подставлять коллег

Подставив коллегу, вы можете выиграть и заработать себе дополнительные бонусы, но в дальнейшем репутация беспринципного карьериста сыграет с вами злую шутку – вам перестанут помогать. К тому же принцип бумеранга никто не отменял – вашими же методами могут подставить вас.



Принцип бумеранга еще никто не отменял / Фото pressfoto

Не выдавайте чужие успехи за собственные

Пользоваться чужими идеями не стоит. Ведь ложь всегда всплывает.