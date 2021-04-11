Чего не следует делать на работе: 6 главных табу
В любой компании работают разные люди: одни стабильно обеспечивают ей прибыль, другие звезд с неба не хватают, никогда не вмешиваясь "не в свои" вопросы, а третьи становятся неформальными лидерами, определяя весь процесс работы и формируя общее мнение по вопросам, важным для всего коллектива.
Источник:24 канал
Мы определили 6 вещей, которые не стоит позволять себе на работе, если хочется задержаться здесь надолго.
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Никогда не хвастайтесь
Сотрудника успешного проекта, который вывел компанию на другой уровень, обязательно заметят все, не нужно этим хвастаться. Когда же кто-то каждую успешно выполненную мелочь превозносит до небес – это вызывает вопросы, и не факт что "хвастуна" будут воспринимать нормально.
Не стоит своим успехом щеголять напоказ / Фото novarobota
Отрицательные эмоции нужно уметь контролировать
На любой работе случаются недоразумения и конфликты, но если вы будете громко кричать, бросаться в драку и крыть всех нецензурными словами – это не прибавит вам авторитета, скорее, наоборот.
Положительных эмоций тоже может быть много
Научитесь контролировать собственные эмоции. Не стоит расцеловывать всех коллег по поводу повышения зарплаты или кричать в открытое окно, что вы очень цените своих коллег за подарок на день рождения.
Собственные эмоции тоже нужно уметь контролировать / Фото novarobota
Не сплетничайте о коллегах
Чужая личная жизнь всегда интереснее собственной. Хотя вы и владеете определенной информацией о коллегах, не разглашайте ее. Какие мысли могут зародиться у вашего коллеги? Так же как вы сейчас обсуждаете одних людей, – так же вы будете обсуждать и его. В конце концов, с болтуном просто перестанут разговаривать.
Не стоит подставлять коллег
Подставив коллегу, вы можете выиграть и заработать себе дополнительные бонусы, но в дальнейшем репутация беспринципного карьериста сыграет с вами злую шутку – вам перестанут помогать. К тому же принцип бумеранга никто не отменял – вашими же методами могут подставить вас.
Принцип бумеранга еще никто не отменял / Фото pressfoto
Не выдавайте чужие успехи за собственные
Пользоваться чужими идеями не стоит. Ведь ложь всегда всплывает.
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