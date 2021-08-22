Чим заправити салат: 6 простих варіантів для тих, хто правильно харчується

Заправка для салату – момент не менш важливий, ніж інгредієнти для страви. Адже від соусу залежить смак салату та його калорійність.

У магазинних соусах найчастіше міститься цукор. Як приготувати 6 відмінних заправок для салату у домашніх умовах – розповіла спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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Салати – це відмінне і здорове доповнення до збалансованого раціону. На жаль, більшість покупних заправок і соусів містять масу цукру, консервантів і інших штучних добавок, які повністю нівелюють всю користь салату. До того ж багато готових заправок дуже калорійні,

– зазначила Самойлова.

У такій ситуації врятують правильні заправки, які можна приготувати самостійно.

Які заправки використовувати для салатів

Лимонно-оливкова заправка

Змішуємо 1 столову ложку оливкової олії, 3 столові ложки лимонного соку, сіль і чорний перець. Салат заправляємо перед подачею.

Лимонно-медовий соус

Овочі, гриби, морепродукти – лише вам обирати, чим доповнити страву з макаронів. Український брендпіклується, щоб сніданок, обід та вечеря принесли вам максимум насолоди й користі для організму.

Змішуємо 25 мілілітрів лимонного соку, по 1 чайній ложці меду та оливкової олії, додаємо сіль.

Кефірна заправка із зеленню

Змішуємо 100 мілілітрів кефіру або натурального йогурту, 1 столову ложку подрібненої зелені та сіль. Також можна додати часник.

Правильна заправка зробить страву не лише смачною, але й корисною / Фото Pixabay

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Йогуртова заправка з гірчицею

Для приготування знадобиться: 250 мілілітрів знежиреного натурального йогурту, 1 чайна ложка діжонської гірчиці, 1 чайна ложка яблучного оцту, по ¼ чайної ложки кропу і петрушки. Гірчицю і йогурт треба збити блендером, а потім додати до маси решту інгредієнтів. Заправку слід зберігати у холодильнику.

Заправка на кефірі з м'ятою і базиліком

Збиваємо у блендері 150 мілілітрів нежирного кефіру, по 5 гілок свіжого базиліку та м'яти, 1 столову ложку оливкової олії, сіль і перець на власний смак. Заправка має настоятися у холодильнику.

Заправка з сиром фета

У блендері збиваємо 50 грамів фети, 150 мілілітрів натурального йогурту, 1 свіжий огірок і 1 чайну ложку подрібненого свіжого кропу. Заправка має настоятися у холодильнику.

Заправка з сиром фета – це швидко і смачно / Фото Pixabay