В магазинных соусах чаще всего содержится сахар. Как приготовить 6 отличных заправок для салата в домашних условиях – рассказала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

Полезно Форма имеет значение: как выбрать для блюда правильный вид макарон

Салаты – это отличное и здоровое дополнение к сбалансированному рациону. К сожалению, большинство покупных заправок и соусов содержат массу сахара, консервантов и других искусственных добавок, которые полностью нивелируют всю пользу салата. К тому же многие готовые заправки очень калорийны,

– отметила Самойлова.

В такой ситуации спасут правильные заправки, которые можно приготовить самостоятельно.

Какие заправки использовать для салатов

Лимонно-оливковая заправка

Смешиваем 1 столовую ложку оливкового масла, 3 столовые ложки лимонного сока, соль и черный перец. Салат заправляем перед подачей.

Овощи, грибы, морепродукты – только вам выбирать, чем дополнить блюдо из макарон. Украинский бренд "Тая" заботится, чтобы завтрак, обед и ужин принесли вам максимум удовольствия и пользы для организма.

Лимонно-медовый соус

Смешиваем 25 миллилитров лимонного сока, по 1 чайной ложке меда и оливкового масла, добавляем соль.

Кефирная заправка с зеленью

Смешиваем 100 миллилитров кефира или натурального йогурта, 1 столовую ложку измельченной зелени и соль. Также можно добавить чеснок.

Правильная заправка сделает блюдо не только вкусным, но и полезным / Фото Pixabay

Интересно Вкусные ватрушки с творогом и нектарином: видео пошагового рецепта

Йогуртовая заправка с горчицей

Для приготовления понадобится: 250 миллилитров обезжиренного натурального йогурта, 1 чайная ложка дижонской горчицы, 1 чайная ложка яблочного уксуса, по ¼ чайной ложки укропа и петрушки. Горчицу и йогурт необходимо взбить блендером, а потом добавить к массе остальные ингредиенты. Заправку нужно хранить в холодильнике.

Заправка на кефире с мятой и базиликом

Сбиваем в блендере 150 миллилитров нежирного кефира, по 5 веток свежего базилика и мяты, 1 столовую ложку оливкового масла, соль и перец по вкусу. Заправка должна настояться в холодильнике.

Заправка с сыром фета

В блендере взбиваем 50 грамм феты, 150 миллилитров натурального йогурта, 1 свежий огурец и 1 чайную ложку измельченного свежего укропа. Заправка должна настояться в холодильнике.

Заправка с сыром фета – это быстро и вкусно / Фото Pixabay