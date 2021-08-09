Заменить можно не только молоко, но и сыр, и сметану. Как это правильно сделать – рассказала диетолог и нутрициолог Татьяна Батын.
Интересно Знай своих: Педан доказал, что макароны из мягких сортов пшеницы не хуже, чем из твердых
Молочка "не заходит" или необходимо от нее отказаться, а так хочется вкусов, эмоций... Ищем замену. Замена не всегда полноценна по составу, но возможна, и это поможет мозгу пережить отказ и получить удовольствие, пробуя что-то еще,
– отметила Батын.
Чем заменить молоко
Пить можно воду или минеральную столовую воду. В кофе можно подобрать альтернативу: кокосовое, миндальное, овсяное, гречневое, маковое или соевое молоко. Для выпечки можно использовать воду, растительное молоко или банан.
Чем заменить сыр
- соевый сыр тофу;
- конопляный сыр, урда, мисо;
- крем-сыр из фундука и кокоса;
- сыр с кешью;
- кокосовый сыр;
- фреш-сыр из цельного кокоса и соевого молока.
Для хлеба можно использовать кокосовые сыры со вкусом моцареллы, мягкий тофу. Также можно рассмотреть такие варианты, как авокадо, гуакамоле, песто без пармезана и кабачковая икра.
Тофу – вкусная альтернатива сыру / Фото Pixabay
Полезно 6 причин, почему вы не можете похудеть
Чем заменить творог
- Зеленая гречка. По словам диетолога, ее нужно замочить на ночь и перемолоть в блендере. Туда же можно добавить ягоды и ваниль.
- Тофу (шелковистый, десертный, мягкий). Из него можно готовить вкусные сырники.
- Пшено (тоже подойдет для сырников).
Чем заменить сметану
К блюдам можно добавлять домашний майонез, в салаты – оливковое и льняное масло, тахини, кокосовый и соевый соусы, гуакамоле.
Альтернатива йогурту
- кокосовый йогурт;
- соевый;
- чиа-пудинг на растительном молоке.
Чем заменить масло
Здесь тоже есть несколько вариантов: масло гхи (без казеина и лактозы), кокосовое масло, кокосовая манна и растительные масла.
Все эти замены не одинаковы по составу и вкусу, но это хорошая альтернатива для тех, кто хочет решить проблемы с кожей, с СПКЯ, с инсулинорезистентностью, с пищевой непереносимостью, с аллергическими заболеваниями,
– подчеркнула Татьяна Батын.