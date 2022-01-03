Чим найкраще заїдати вино, аби насолодитися ним сповна

Вино та їжа можуть або підкреслити та підсилити смак один одного, або, навпаки, усе зіпсувати. Розповідаємо, за яким принципом обирати закуску під пляшку червоного чи білого.

Багато хто переконаний, що солоним закусувати добре все: і пиво, і вино, і щось міцніше. І частково це правильно, адже сіль вигідно підсилює смак. Але не до кожного вина така їжа підійде. Адже сіль ще й послаблює гіркоту та кислотність. Посилює фруктовий характер вина та пом'якшує терпкість.

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А це означає, що білі вина найкраще закушувати оливками, сирами, ікрою та малосоленою рибою. Ці продукти понизять кислотність та підсилять аромат.

Під червоне вино також відмінно підійдуть оливки та сири, а ще – шинка. А якщо напій видається вам недостатньо насиченим, достатньо просто трохи пересолити їжу.

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Важливо обрати правильну їжу під вино / Фото unsplash

Текст публікації Юлії Кочубей:

Ви скажете, що солоним закусувати добре все: і пиво, і вино, і міцніше. Сперечатися не буду. Сіль – найголовніший підсилювач смаків. Але якщо у випадку з пивом солоне банально треба запити, але у вина з сіллю більш глибинні рецепторні зв'язки.

Сіль додає "тіло" вину, послаблює гіркоту та кислотність. Посилює фруктовий характер вина та пом'якшує терпкість.