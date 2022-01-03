Многие убеждены, что соленым закусывать хорошо все: и пиво, и вино, и что-то покрепче. И отчасти это правильно, ведь соль выгодно усиливает вкус. Но не к каждому вину такая еда подойдет. Ведь соль еще и ослабляет горечь и кислотность. Усиливает фруктовый характер вина и смягчает терпкость.

И еще "Гарри Поттер 20 лет спустя…": где смотреть долгожданную премьеру в Украине

А это значит, что белые вина лучше закусывать оливками, сырами, икрой и малосоленой рыбой. Эти продукты снизят кислотность и усилят аромат.

Под красное вино также отлично подойдут оливки и сыры, а еще – ветчина. А если напиток кажется вам недостаточно насыщенным, достаточно просто немного пересолить еду.

Если вы снимаете вентилятор, который ценит качество изображения, то вам в OLL.TV . Здесь каждый найдет, что посмотреть. В каталоге OLL.TV более 15 000 фильмов и сериалов в безупречном качестве, украинские и зарубежные телеканалы, прямые трансляции спортивных событий и многое другое!



Важно выбрать правильную еду под вино / Фото unsplash

Текст публикации Юлии Кочубей:

Вы скажете, что соленым закусывать хорошо все: и пиво, и вино, и покрепче. Спорить не буду. Соль – самый главный усилитель вкусов. Но если в случае с пивом соленое банально нужно запросить, а у вина с солью более глубинные рецепторные связи.