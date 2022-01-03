Багато хто переконаний, що солоним закусувати добре все: і пиво, і вино, і щось міцніше. І частково це правильно, адже сіль вигідно підсилює смак. Але не до кожного вина така їжа підійде. Адже сіль ще й послаблює гіркоту та кислотність. Посилює фруктовий характер вина та пом'якшує терпкість.

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А це означає, що білі вина найкраще закушувати оливками, сирами, ікрою та малосоленою рибою. Ці продукти понизять кислотність та підсилять аромат.

Під червоне вино також відмінно підійдуть оливки та сири, а ще – шинка. А якщо напій видається вам недостатньо насиченим, достатньо просто трохи пересолити їжу.

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Важливо обрати правильну їжу під вино / Фото unsplash

Текст публікації Юлії Кочубей:

Ви скажете, що солоним закусувати добре все: і пиво, і вино, і міцніше. Сперечатися не буду. Сіль – найголовніший підсилювач смаків. Але якщо у випадку з пивом солоне банально треба запити, але у вина з сіллю більш глибинні рецепторні зв'язки.

Сіль додає "тіло" вину, послаблює гіркоту та кислотність. Посилює фруктовий характер вина та пом'якшує терпкість.