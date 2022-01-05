Чим легко відмити натяжну стелю, щоб не залишити розводів
Джерело:5-Minute Crafts
Натяжні стелі не вимагають особливого догляду. Однак, якщо раптом все ж виникли забруднення, то Ідеї 24 підкажуть, як з ними впоратися.
Очищення натяжної стелі – заняття незвичайне. Існує думка, що ці стелі потребують миття лише в тому випадку, якщо на них щось бризнуло.
Однак, наприклад, натяжна стеля в кухні часто забруднюється. На ній можуть з'явитися бризки від процесу приготування їжі або сліди від пари. Тому очищати стелю від пилу рекомендують 1 раз на 2 – 3 роки.
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Як відмити натяжну стелю від забруднень
Що вам знадобиться:
- швабра з плоскою голівкою (можна замінити на швабру з щетини);
- відро;
- 2 ганчірки з мікрофібри;
- тепла вода;
- рідке мило.
Додатково можна взяти:
- пляшку з розпилювачем;
- драбинку.
Процес очищення
Зробіть м'який мильний розчин: 1 столову ложку мила додате в 1 літру теплої води. Користуватися можна відром і шваброю або ж налити розчин у розпилювач.
Змочіть швабру в теплій мильній воді і почніть поступово мити стелю. Ми рекомендуємо переходити від одного кута до іншого або від стін до центру стелі. Не тисніть на стелю, а мийте акуратно і легко.
Чистимо натяжну стелю мильним розчином / Фото 5-Minute Crafts
Якщо швабра погано справилася з плямами, скористайтеся м'якою ганчіркою з мікрофібри. Для цього вам знадобиться драбинка. Натяжну стелю краще мити руками, ніж шваброю, хоча цей спосіб займе більше часу.
Змийте мило з ганчірки і знову протріть стелю, рухаючись від стін до центру стелі. Витріть її сухою тканиною з мікрофібри.
Поради
- Для очищення натяжної стелі ніколи не використовуйте абразивні засоби, ацетон, луги, розчинники, хлоровані рідини, пральні порошки, господарське мило, сіль або харчову соду.
- Слідкуйте за тим, щоб гострі предмети не торкалися стелі.
- Чистьте тканиною з мікрофібри або фланелевої тканини без ворсу. Не використовуйте щітки або жорсткі губки.
- Для миття натяжної стелі можна використовувати засіб для миття посуду.