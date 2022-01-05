Очищення натяжної стелі – заняття незвичайне. Існує думка, що ці стелі потребують миття лише в тому випадку, якщо на них щось бризнуло.

Однак, наприклад, натяжна стеля в кухні часто забруднюється. На ній можуть з'явитися бризки від процесу приготування їжі або сліди від пари. Тому очищати стелю від пилу рекомендують 1 раз на 2 – 3 роки.

Цікаво "Гаррі Поттер 20 років потому…": де дивитися довгоочікувану прем'єру в Україні

Як відмити натяжну стелю від забруднень

Що вам знадобиться:

швабра з плоскою голівкою (можна замінити на швабру з щетини);

відро;

2 ганчірки з мікрофібри;

тепла вода;

рідке мило.

Додатково можна взяти:

пляшку з розпилювачем;

драбинку.

Процес очищення

Зробіть м'який мильний розчин: 1 столову ложку мила додате в 1 літру теплої води. Користуватися можна відром і шваброю або ж налити розчин у розпилювач.

Змочіть швабру в теплій мильній воді і почніть поступово мити стелю. Ми рекомендуємо переходити від одного кута до іншого або від стін до центру стелі. Не тисніть на стелю, а мийте акуратно і легко.



Чистимо натяжну стелю мильним розчином / Фото 5-Minute Crafts

Якщо швабра погано справилася з плямами, скористайтеся м'якою ганчіркою з мікрофібри. Для цього вам знадобиться драбинка. Натяжну стелю краще мити руками, ніж шваброю, хоча цей спосіб займе більше часу.

Змийте мило з ганчірки і знову протріть стелю, рухаючись від стін до центру стелі. Витріть її сухою тканиною з мікрофібри.

Поради

Для очищення натяжної стелі ніколи не використовуйте абразивні засоби, ацетон, луги, розчинники, хлоровані рідини, пральні порошки, господарське мило, сіль або харчову соду.

абразивні засоби, ацетон, луги, розчинники, хлоровані рідини, пральні порошки, господарське мило, сіль або харчову соду. Слідкуйте за тим, щоб гострі предмети не торкалися стелі.

Чистьте тканиною з мікрофібри або фланелевої тканини без ворсу. Не використовуйте щітки або жорсткі губки.

Для миття натяжної стелі можна використовувати засіб для миття посуду.

Ще тільки плануєте підписатись на OLL.TV? Якраз чудовий час це зробити, адже до різдвяно-новорічних свят OLL.TV розігрує телевізори! Усе, що потрібно, – оформити підписку за 1 гривню або придбати будь-який інший пакету сервісу та чекати результати щоденного розіграшу.