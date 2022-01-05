Очистка натяжного потолка – занятие необычное. Существует мнение, что эти потолки нуждаются в мойке только в том случае, если на них что-то брызнуло.

Однако, например, натяжной потолок в кухне часто загрязняется. На ней могут появиться брызги от процесса приготовления пищи или следы пара. Поэтому очищать потолок от пыли рекомендуют 1 раз в 2 – 3 года.

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Как отмыть натяжной потолок от загрязнений

Что вам понадобится:

швабра с плоской головкой (можно заменить шваброй из щетины);

ведро;

2 тряпки из микрофибры;

теплая вода;

жидкое мыло.

Дополнительно можно взять:

бутылку с распылителем;

стремянку.

Процесс очищения

Сделайте мягкий мыльный раствор: 1 столовую ложку мыла добавьте в 1 литр теплой воды. Пользоваться можно ведром и шваброй или налить раствор в распылитель.

Смочите швабру в теплой мыльной воде и начните постепенно мыть потолок. Мы рекомендуем переходить от одного угла к другому или от стен к центру потолка. Не жмите на потолок, а мойте аккуратно и легко.



Чистим натяжной потолок мыльным раствором / Фото 5-Minute Crafts

Если швабра плохо справилась с пятнами, воспользуйтесь мягкой тряпкой из микрофибры. Для этого вам понадобится стремянка. Натяжной потолок лучше мыть руками, чем шваброй, хотя этот способ займет больше времени.

Смойте мыло с тряпки и снова протрите потолок, двигаясь от стенок к центру потолка. Вытрите ее сухой тканью из микрофибры.

Советы

Для чистки натяжного потолка никогда не используйте абразивные средства, ацетон, щелочи, растворители, хлорированные жидкости, стиральные порошки, хозяйственное мыло, соль или пищевую соду.

Следите за тем, чтобы острые предметы не касались потолка.

Очищайте тканью из микрофибры или фланелевой ткани без ворса. Не используйте щетки или жесткие губки.

Для мытья натяжного потолка можно использовать средство для мытья посуды.