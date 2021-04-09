Нас повсюди супроводжують знаки. Вони – частина нашої буденної реальності. Ми настільки звикли до символіки, що вже й не зважаємо на неї. А тим паче не замислюємося про її первісне значення. А даремно. Адже в багатьох знаків – вельми цікава багатовікова історія.

Пропонуємо вам заново познайомитися з найпоширенішими символами. Ви будете здивовані.

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Масті карт

Масті – це стилізоване зображення певних предметів: піки – це мечі, черви – кубки, хрести – жезли або дубини, а бубни – монети.

Чому саме ці символи потрапили на карти достеменно невідомо. Гральні карти прийшли в Європу з Китаю. Можливо, там ці предмети позначали різні стани: дворянство (жезли), духовенство (кубки), торговців (монети) і військових (мечі).



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Череп та кістки

Череп (іноді з кістками) – не тільки символ смерті, а й символ вічного життя й відродження, через те, що кістки не піддаються гниттю, коли людина помирає. Тому в Європі цей знак можна побачити на воротах кладовищ, іконах і на полотнах художників.



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Трикветр

Символ з серіалу "Зачаровані" насправді існує і має давню історію. Називається він трикветр.

Ще в епоху бронзи в Європі він позначав положення Сонця на небі (схід, зеніт і захід), а також фази Місяця й уособлював природні цикли. Символ був у ходу в кельтів і скандинавів.



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Значки "плей", "пауза" і "стоп"

Логіка значків "стоп" і "плей" така: квадрат – стабільна, стійка форма, а трикутник символізує рух. Знак "пауза" походить від музичного значка "цезура", який служить для поділу музичних фраз. Кнопка запису червона, щоб ніхто її випадково не натиснув і не стер що-небудь важливе.



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Червоний Хрест

Ідея створити організацію, яка б безоплатно допомагала пораненим і хворим, народилася у Швейцарії.

Але символ виявився не найвдалішим: мусульманські країни не хотіли використовувати знак, що асоціюється з християнством, і для них був створений рівноцінний символ – червоний півмісяць.

Ізраїль же не міг використовувати ні той, ні інший знак, тому з'явився ще один, релігійно нейтральний знак – червоний кристал.



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Зірка життя

Синя "зірка життя" – емблема служби екстреної медичної допомоги в США. Зараз вона зустрічається і в інших країнах.

Кожен з 6 променів зірки позначає одну з функцій служби екстреної медичної допомоги: виявлення, повідомлення, відгук, допомога на місці, допомога при транспортуванні, транспортування.



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Олімпійські кільця

Кольорові олімпійські кільця символізують 5 континентів: жовтий – Азію, червоний – Америку, чорний – Африку, а блакитний і зелений – Австралію і Європу.

Але виявляється, ініціатор створення сучасних Олімпійських ігор П'єр де Кубертен не вкладав в цей символ таке значення. Насправді сенс символу в тому, що з кольорів кілець і білого тла можна скласти прапори всіх країн світу.



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