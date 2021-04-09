Нас повсюду сопровождают знаки. Они – часть нашей обыденной реальности. Мы настолько привыкли к символике, что уже не обращаем на нее внимания. А тем более не задумываемся о ее первоначальном значении. А зря. Ведь у многих знаков– интереснейшая многовековая история.

Предлагаем вам заново познакомиться с самыми распространенными символами. Вы будете удивлены.

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Масти карт

Масти – это стилизованное изображение определенных предметов: пики – это мечи, черви – кубки, кресты – жезлы или дубины, а бубны – монеты.

Почему именно эти символы попали на карты, точно неизвестно. Игральные карты пришли в Европу из Китая. Возможно, там эти предметы обозначали различные сословия: дворянство (жезлы), духовенство (кубки), торговцев (монеты) и военных (мечи).



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Череп и кости

Череп (иногда с костями) – не только символ смерти, но и символ вечной жизни и возрождения, потому что кости не поддаются гниению, когда человек умирает. Поэтому в Европе этот знак можно увидеть на воротах кладбища, иконах и на полотнах художников.



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Трикветр

Символ из сериала "Зачарованные" действительно существует и имеет давнюю историю. Называется он трикветр.

Еще в бронзовом веке в Европе он обозначал положения Солнца на небе (восток, зенит и запад), а также фазы Луны и олицетворял природные циклы. Символ был в ходу у кельтов и скандинавов.



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Значки "плей", "пауза" и "стоп"

Логика значков "стоп" и "плей" такова: квадрат – стабильная, устойчивая форма, а треугольник символизирует движение. Знак "пауза" происходит от музыкального значка "цезура", который служит для разделения музыкальных фраз. Кнопка записи красная, чтобы никто ее случайно не нажал и не стер что-нибудь важное.



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Красный Крест

Идея создать организацию, которая безвозмездно помогала бы раненым и больным, родилась в Швейцарии.

Но символ оказался не самым удачным: мусульманские страны не захотели использовать знак, который ассоциируется с христианством, и для них был создан равноценный символ – красный полумесяц.

Израиль же не мог использовать ни тот, ни другой знак, поэтому появился еще один, религиозно нейтральный знак – красный кристалл.



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Звезда жизни

Синяя "звезда жизни" – эмблема службы экстренной медицинской помощи в США. Сейчас она встречается и в других странах.

Каждый из 6 лучей звезды обозначает одну из функций службы экстренной медицинской помощи: выявление, сообщение, отзыв, помощь на месте, помощь при транспортировке, транспортировка.



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Олимпийские кольца

Цветные олимпийские кольца символизируют 5 континентов: желтый – Азию, красный – Америку, черный – Африку, а голубой и зеленый – Австралию и Европу.

Но оказывается, инициатор создания современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен не вкладывал в этот символ такое значение. На самом деле смысл символа в том, что из цветов колец и белого фона можно составить флаги всех стран мира.



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