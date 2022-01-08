Зіграти вдало лиходія в одній стрічці та бути, наприклад, студентом-ботаном – в іншій – це не про героїв нашої добірки. Ці зірки кіно знають, який персонаж зіграє їм на руку в силу різних причин та обставин, тож вони дотримуються цієї стратегії від фільму до фільму.

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Джейсон Стейтем

Від самого початку своєї кінокар'єри англійський актор грає якихось навколо кримінальних персонажів. Визнаймо, це у нього виходить непогано. Але й ролі рідко чимось відрізняються одна від одної: серед обов'язкових "фішок" фільму – темний костюм, агресивна їзда, бійки та помста.



Джейсон Стейтем / Фото Instagram

Двейн Джонсон

Побачивши випадковий кадр з Двейном Скалою Джонсоном, так одразу й важко впізнати фільм. А все тому, що актор не лише одягається у дуже схожий одяг, а й ще знімається в схожих локаціях.



Скала / Фото Instagram

Дженіфер Еністон

Мабуть, усі ми полюбили Рейчел з "Друзів", але саме після цього серіалу за красунею закріпилося амплуа милої блондинки. На додачу важко згадати кіно, за сюжетом якого у Еністон було б усе гладко у стосунках – завжди щось не ладнається.



Дженіфер Еністон / Фото Instagram

Зоуї Дешанель

Цю акторку завжди можна впізнати за роллю дівчинки мрії, якій постійно вдається вислизнути від головного героя.



Зоуї Дешанель / Фото Instagram

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Морган Фрімен

Відмінний актор. Але ви також помітили, що у більшості фільмів він грає спокійного персонажа з багатим життєвим досвідом. Чоловік завжди готовий підтримати та дати слушну пораду.



Морган Фрімен / Фото Instagram