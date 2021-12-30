Таку статистику наводить стрімінговий сервіс Netflix. За його даними, користувачі витратили загалом понад 111 мільйонів годин на перегляд фільму "Не дивіться вгору" (Donʼt Look Up) з Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс за період з 20 по 26 грудня.

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Але варто звернути увагу, що таких шалених показників новинка досягла лише за перші 2 дні після прем'єри, адже вийшла стрічка у світ 24 грудня.

На другому місці опинився драматичний фільм "Непрощенна" (The Unforgivable) із Сандрою Буллок. Його подивилися 26,6 мільйона годин. А замикає трійку лідерів американський бойовик "Форсаж: Гоббс та Шоу" (26,59 мільйона годин).



ТОП 10 найпопулярніших фільмів на Netflix за період з 20 по 26 грудня / Фото Netflix

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Про що фільм "Не дивіться вгору"

Чорна комедія розповідає про двох молодих учених-астрономів, які по-справжньому віддані своїй роботі. Одного разу вони роблять відкриття і дізнаються про наближення небезпечного астероїда до Землі. До катастрофи залишається пів року. Відчайдухи вирішують відправитися у світове турне, аби попередити усіх про неминучу катастрофу. Але не все так просто, як це здавалося: люди по усій планеті не поспішають їм вірити.

"Не дивіться вгору" – офіційний трейлер фільму онлайн: