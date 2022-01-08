Сыграть удачно злодея в одной ленте и быть, например, студентом-ботаном – в другой – это не о героях нашей подборки. Эти звезды кино знают, какой персонаж сыграет им на руку в силу разных причин и обстоятельств, поэтому они придерживаются этой стратегии от фильма к фильму.
И еще Как оценили спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя": рейтинг от зрителей и критиков
Джейсон Стейтем
С самого начала своей кинокарьеры английский актер играет около криминальных персонажей. Давайте признаем, это у него получается неплохо. Но и роли редко чем-то отличаются друг от друга: среди обязательных "фишек" фильма – темный костюм, агрессивная езда, драки и месть.
Джейсон Стейтем / Фото Instagram
Дуейн Джонсон
Увидев случайный кадр с Дуейном Скалой Джонсоном, так сразу и трудно узнать фильм. А все потому, что актер не только одевается в очень похожую одежду, но еще снимается в подобных локациях.
Скала / фото Instagram
Дженнифер Энистон
Пожалуй, все мы полюбили Рэйчел из "Друзей", но именно после этого сериала за красавицей закрепилось амплуа милой блондинки. Вдобавок трудно вспомнить кино, по сюжету которого у Энистон было бы все гладко в отношениях – всегда что-то не ладится.
Дженнифер Энистон / Фото Instagram
Зои Дешанель
Эту актрису всегда можно узнать по роли девочки мечты, которой постоянно удается ускользнуть от главного героя.
Зоуи Дешанель / Фото Instagram
Читайте также На просмотр черной комедии "Не смотрите наверх" пользователи потратили 111 миллионов часов
Морган Фримен
Отличный актер. Но вы также заметили, что в большинстве фильмов он играет спокойный персонаж с богатым жизненным опытом. Мужчина всегда готов поддержать и дать дельный совет.
Морган Фримен / Фото Instagram