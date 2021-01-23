Всупереч тому, що радянський стиль в інтер'єрі квартир вже багато років тому вийшов з моди, його відгомони все ще зустрічаються то тут, то там. І часто ми навіть не розуміємо, що саме в кімнаті вибивається із загальної картини, поки не придивимося уважніше: настільки ми звикли.

Ідеї 24 підготували огляд деталей, які заважають інтер'єру стати гармонійним і сучасним.

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Низьке крісло

Крісло з радянських часів, як правило, рідко вписується в дизайн квартири. І все ж, якщо цей предмет все ще стоїть у вас у вітальні, радимо по можливості оновити його зовнішній вигляд або замінити на більш сучасний варіант, який краще підійде до інтер'єру кімнати.



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Лакована тумбочка

Такі тумби найчастіше продавалися в комплекті з іншими меблями. Але їх все ще можна побачити в багатьох квартирах, попри те, що інші меблі вже давно замінені на нові.



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Табуретки

Табурети відмінно виконували свою функцію, були легкими, практичними та зручними. Але їх зовнішній вигляд залишає бажати кращого. Їх можна оновити, наприклад, замінити більш сучасними табуретками або простими кухонними стільцями зі спинкою.



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Швейна машинка в ящику

Швейна машинка в футлярі була захована у кого під покривалом, у кого під мереживними серветками. А хтось навіть шив спеціальний тканинний чохол, щоб ящик виглядав не так громіздко і в кімнаті було затишно.



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Застарілі вимикачі

Стильну кімнату можна зіпсувати таким маленьким нюансом, як застарілі вимикачі або пожовклі від часу розетки. Старі радянські моделі відразу впадають в око, особливо тим людям, хто довгий час сам ними користувався. Краще по можливості замінити їх більш придатними до вашого інтер'єру вимикачами, і результат стане помітний відразу ж.



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Вази з кольорового скла

Вони досить важкі та рідко використовувалися за призначенням, зате при необхідності відмінно виконували роль преспап'є. На жаль, краси інтер'єру вони вже давно не додають (хіба що стиль приміщення ідеально підходить під ці вазочки).



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Стара шафа

Зроблена на совість, громіздка і дуже важка – настільки, що все ще стоїть в тому ж самому місці, куди її поставили 40 років тому. Знайоме, чи не так? Багато господинь роками збираються позбутися від цього предмета меблів, і все ніяк. Але як же зміниться зовнішній вигляд спальні після того, як на місце старої шафи прийде новенька і зручна!



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