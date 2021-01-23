Вопреки тому, что советский стиль в интерьере квартир уже много лет назад вышел из моды, его отголоски все еще встречаются то тут, то там. И бывает, мы даже не понимаем, что именно в комнате выбивается из общей картины, пока не присмотримся внимательнее: настолько мы привыкли.

Идеи 24 подготовили обзор деталей, которые мешают интерьеру стать гармоничным и современным.

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Низкое кресло

Кресло с советских времен, как правило, редко вписывается в дизайн квартиры. И все же, если этот предмет все еще стоит у вас в гостиной, советуем по возможности обновить его внешний вид или заменить на более современный вариант, который лучше подойдет к интерьеру комнаты.



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Лакированная тумбочка

Такие тумбы чаще всего продавались в комплекте с другой мебелью. Но их все еще можно увидеть во многих квартирах, несмотря на то, что другая мебель уже давно заменена на новую.



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Табуретки

Табуреты отлично выполняли свою функцию, были легкими, практичными и удобными. Но внешний вид их оставляет желать лучшего. Их можно обновить, например, заменить более современными табуретками или простыми кухонными стульями со спинкой.



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Швейная машинка в ящике

Швейная машинка в футляре была спрятана у кого под покрывалом, у кого под кружевными салфетками. А кто-то даже шил специальный тканевый чехол, чтобы ящик выглядел не так громоздко и в комнате было уютно.



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Устаревшие выключатели

Стильную комнату можно легко испортить таким маленьким нюансом, как устаревшие выключатели или пожелтевшие от времени розетки. Старые советские модели сразу бросаться в глаза, особенно тем людям, кто долгое время сам ими пользовался. Лучше по возможности заменить их более подходящими к вашему интерьеру выключателями, и результат станет заметен сразу же.



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Вазы из цветного стекла

Они тяжелые и редко использовались по назначению, зато при необходимости отлично выполняли роль преспапье. К сожалению, красоты интерьеру они уже давно не добавляют (разве что стиль помещения идеально подходит под эти вазочки).



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Старый шкаф

Сделан на совесть, громоздкий и очень тяжелый – настолько, что все еще стоит в том же месте, куда его поставили 40 лет назад. Знакомо, не так ли? Многие хозяйки годами собираются избавиться от этого предмета мебели, и все никак. Но как же изменится внешний вид спальни после того, как на место старого шкафа придет новый и удобный!



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