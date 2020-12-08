Неважливо, скільки коштуватиме ваш подарунок. Найголовніше для ваших близьких та друзів, щоб він був зроблений від щирого серця. Питання "А що ж подарувати?" може загнати кожного у глухий кут, адже бюджет на подарунки, як правило, невеликий, проте подарувати хочеться щось дійсно корисне.

Ідеї 24 підготували список декількох товарів, які допоможуть зберегти ваш святковий бюджет і стануть справді корисними для того, кому ви хочете зробити подарунок.

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Мило ручної роботи

Цей подарунок можна зробити самому або ж придбати. Нині виробники пропонують мило різної форми та з різним запахом. З таким подарунком ви не прогадаєте, адже він підійде рідним та друзям різного віку.



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Домашня квітка

Ви у роздумах, що подарувати колезі до Нового року? Неочікуваним подарунком стане філокактус Шлюмбергера. Він невибагливий у догляді, гарно квітне і може прикрасити будь-чиє робоче місце.



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Маски для обличчя

Здивуйте свою подругу набором різних масок для обличчя. Це саме той подарунок, яким жінки точно будуть користуватися кожного дня.



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Набір ароматизованих свічок

Такий подарунок можна знайти майже у кожній крамниці та обрати його можна для сестри, матері, коханої дівчини або подруги. Хто ж не захоче, щоб в його оселі панував аромат п'янкої троянди.

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Пухнасті вироби

Покажіть свою турботу та подаруйте те, що буде зігрівати у зимову морозну погоду. Порадуйте своїх рідних м'яким та пухнастим одягом. Для вулиці підберіть рукавички, м'який шарф або шапку, а для дому – маску для сну та шкарпетки.



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Дитячий намет для ігор

Підібрати подарунок для маленької дитини завжди важко. Тому недорогим, проте корисним подарунком буде дитячий намет для ігор.



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Набір мультитулз

Набір мультитулз у вигляді брилка буде незамінним помічником і не залишить байдужим жодного чоловіка. Цей подарунок точно не буде лежати на поличці, а одразу потрапить до рюкзака чи в машину.



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Солоденьке

Спробуйте здивувати своїх близьких баночкою розтопленої карамелі, кремовим медом, арахісовою пастою або незвичайним конфітюром. Якщо не можете визначитися, візьміть набір із мініатюр з декількома смаками.



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Для шеф-кухаря

Гарною ідеєю для подарунка справжньому любителю куховарити буде іменна кухонна дощечка.



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Канцелярія

Хорошим варіантом подарунка до Нового року будуть канцелярські дрібнички. Блокноти, ручки, планери, календарі – без цього не обійдеться жоден офісний працівник.

Для домашніх улюбленців

Можна подарувати щось і для чотирилапих наших друзів, адже вони поводилися гарно. Наприклад, для котиків оберіть дресувальні іграшки, а для собак тунель для ігор.



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