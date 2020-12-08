Неважно, сколько будет стоить ваш подарок. Самое главное для ваших близких и друзей, чтобы он был сделан от чистого сердца. Вопрос "А что же подарить?" может загнать каждого в тупик, ведь бюджет на подарки, как правило, небольшой, но подарить хочется что-то действительно полезное.

Идеи 24 подготовили список нескольких товаров, которые помогут сохранить ваш праздничный бюджет и станут действительно полезными для того, кому вы хотите сделать подарок.

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Мыло ручной работы

Этот подарок можно сделать самому или приобрести. Сейчас производители предлагают мыло различной формы и с разным запахом. С таким подарком вы не прогадаете, ведь он подойдет родным и друзьям всех возрастов.



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Домашний цветок

Вы в раздумьях, что подарить коллеге к Новому году? Неожиданным подарком станет филлокактус Шлюмбергера. Он неприхотлив в уходе, хорошо цветет и может украсить любое рабочее место.



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Маски для лица

Удивите свою подругу набором различных масок для лица. Это именно тот подарок, которым женщины точно будут пользоваться каждый день.



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Набор ароматизированных свечей

Такой подарок можно найти почти в каждом магазине и выбрать его можно для сестры, матери, любимой девушки или подруги. Кто же не захочет, чтобы в его доме царил аромат пьянящей розы.



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Пушистые изделия

Покажите свою заботу и подарите то, что будет согревать в зимнюю морозную погоду. Порадуйте своих родных мягкой и пушистой одеждой. Для улицы подберите перчатки, мягкий шарф или шапку, а для дома – маску для сна и носки.



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Детская палатка для игр

Подобрать подарок для маленького ребенка всегда трудно. Поэтому недорогим, однако полезным подарком будет детская палатка для игр.



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Набор мультитулз

Набор мультитулз в виде брелка будет незаменимым помощником и не оставит равнодушным ни одного мужчину. Этот подарок точно не будет лежать на полке, а сразу попадет в рюкзак или в машину.



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Сладкое

Попробуйте удивить своих близких баночкой расплавленной карамели, кремовым медом, арахисовой пастой или необычным конфитюром. Если не можете определиться, возьмите набор из миниатюр с несколькими вкусами.



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Для шеф-повара

Хорошей идеей для подарка настоящему любителю готовить будет именная кухонная доска.



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Канцелярия

Универсальным вариантом подарка к Новому году станут канцелярские мелочи. Блокноты, ручки, планеры, календари – без этого не обойдется ни один офисный работник.

Для домашних любимцев

Можно подарить что-то и для четверолапых друзей, ведь они вели себя хорошо. Например, для котиков выберите дрессировочные игрушки, а для собак – тоннель для игр.



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