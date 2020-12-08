Бюджетные, но полезные: 11 идей подарков на любой вкус
Неважно, сколько будет стоить ваш подарок. Самое главное для ваших близких и друзей, чтобы он был сделан от чистого сердца. Вопрос "А что же подарить?" может загнать каждого в тупик, ведь бюджет на подарки, как правило, небольшой, но подарить хочется что-то действительно полезное.
Идеи 24 подготовили список нескольких товаров, которые помогут сохранить ваш праздничный бюджет и станут действительно полезными для того, кому вы хотите сделать подарок.
Читайте также: Что подарить тем, кто всегда мерзнет: 20+ фотопримеров идеальных подарков
Мыло ручной работы
Этот подарок можно сделать самому или приобрести. Сейчас производители предлагают мыло различной формы и с разным запахом. С таким подарком вы не прогадаете, ведь он подойдет родным и друзьям всех возрастов.
Фото pixabay
Домашний цветок
Вы в раздумьях, что подарить коллеге к Новому году? Неожиданным подарком станет филлокактус Шлюмбергера. Он неприхотлив в уходе, хорошо цветет и может украсить любое рабочее место.
Фото pixabay
Маски для лица
Удивите свою подругу набором различных масок для лица. Это именно тот подарок, которым женщины точно будут пользоваться каждый день.
Фото pixabay
Набор ароматизированных свечей
Такой подарок можно найти почти в каждом магазине и выбрать его можно для сестры, матери, любимой девушки или подруги. Кто же не захочет, чтобы в его доме царил аромат пьянящей розы.
Фото pixabay
Пушистые изделия
Покажите свою заботу и подарите то, что будет согревать в зимнюю морозную погоду. Порадуйте своих родных мягкой и пушистой одеждой. Для улицы подберите перчатки, мягкий шарф или шапку, а для дома – маску для сна и носки.
Фото pixabay
Детская палатка для игр
Подобрать подарок для маленького ребенка всегда трудно. Поэтому недорогим, однако полезным подарком будет детская палатка для игр.
Фото pixabay
Набор мультитулз
Набор мультитулз в виде брелка будет незаменимым помощником и не оставит равнодушным ни одного мужчину. Этот подарок точно не будет лежать на полке, а сразу попадет в рюкзак или в машину.
Фото pixabay
Сладкое
Попробуйте удивить своих близких баночкой расплавленной карамели, кремовым медом, арахисовой пастой или необычным конфитюром. Если не можете определиться, возьмите набор из миниатюр с несколькими вкусами.
Фото pixabay
Для шеф-повара
Хорошей идеей для подарка настоящему любителю готовить будет именная кухонная доска.
Фото pixabay
Канцелярия
Универсальным вариантом подарка к Новому году станут канцелярские мелочи. Блокноты, ручки, планеры, календари – без этого не обойдется ни один офисный работник.
Для домашних любимцев
Можно подарить что-то и для четверолапых друзей, ведь они вели себя хорошо. Например, для котиков выберите дрессировочные игрушки, а для собак – тоннель для игр.
Фото pixabay
Поделиться новостью