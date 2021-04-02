Нині майже в кожного є шанс стати керівником у молодому віці, але цим шансом потрібно вміти скористатися. Та й отримавши довгоочікувану посаду, потрібно ще й на ній втриматися.

Тому ми зібрали поради, які допоможуть вам стати найкращим керівником для своїх підлеглих.

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Не бійтеся запитувати

Не прикидайтеся всезнайкою – адже ваше незнання у якомусь питанні можуть швидко помітити, і довіру буде втрачено. Дайте своїм підлеглим відчути себе цінними кадрами й не соромтеся звертатися за порадами.



Не бійтеся ставити питання / Фото point

Розставте все на свої місця

Встановлюйте межі й старайтеся знизити до мінімуму кількість зустрічей з підлеглими за межами компанії. Адже коли ви стали начальником, ви більше не можете дозволити собі обговорювати чиєсь особисте життя та пліткувати не з приводу роботи.

Будьте прикладом для колег

Поводьте себе так, як би ви хотіли, щоб поводили себе ваші колеги. Не соромтеся демонструвати свої кращі якості, щоб підлеглим хотілося на вас рівнятися.



Будьте прикладом для наслідування / Фото myledi

Ставте цілі, яких ваші підлеглі здатні досягти

Не забувайте про те, що мотивація співробітників може знижуватися, якщо обсяги роботи здаються непіднімними. Не створюйте хаос і напругу, вимагаючи виконання великих планів.

Будьте чесними

Будьте чесними, прямолінійними й прозорими щодо власних очікувань. Робіть акценти на позитивних сторонах вашої співпраці, а також чітко формулюйте свої побажання. Наприклад: "Ти запізнився цього тижня тричі, а мені потрібно, щоб ти був продуктивною частиною компанії".



Чесність та прозорість налаштовує на співпрацю / Фото point

Не варто вирішувати усе

Якщо ви керівник, то це не означає, що ви зобов'язані виконувати всі завдання, з якими не можуть впоратися ваші підлеглі. В реальності, ви повинні шукати співробітників, які здатні домогтися вирішення підзадач, і делегувати проблеми їм.

Навчіться читати поміж рядками

Не відкидайте ідеї раніше, ніж ви їх почуєте. Дайте кожному співробітнику можливість поділитися своїми думками та ідеями, і навіть якщо вони не підходять вам – ви все ще можете дізнатися щось корисне для поточної ситуації.



Дозвольте кожному співробітнику відчути себе потрібним на роботі / Фото pixabay