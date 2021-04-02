Сейчас почти у каждого есть шанс стать руководителем в молодом возрасте, но этим шансом нужно уметь воспользоваться. И получив долгожданную должность, нужно еще и на ней удержаться.

Поэтому мы собрали советы, которые помогут вам стать лучшим руководителем для своих подчиненных.

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Не бойтесь спрашивать

Не притворяйтесь всезнайкой – ведь ваше незнание в каком-то вопросе могут быстро заметить и доверие будет потеряно. Дайте своим подчиненным почувствовать себя ценными кадрами и не стесняйтесь обращаться за советами.



Не бойтесь задавать вопросы / Фото point

Расставьте все на свои места

Устанавливайте границы и старайтесь снизить до минимума количество встреч с подчиненными за пределами компании. Ведь когда вы стали начальником, вы больше не можете позволить себе обсуждать чью-то личную жизнь и сплетничать не по поводу работы.

Будьте примером для коллег

Ведите себя так, как бы вы хотели, чтобы вели себя ваши коллеги. Не стесняйтесь демонстрировать свои лучшие качества, чтобы подчиненным хотелось вас равняться.



Будьте примером для подражания / Фото myledi

Ставьте цели, которые ваши подчиненные способны достичь

Не забывайте о том, что мотивация сотрудников может снижаться, если объемы работы кажутся неподъемными. Не создавайте хаос и напряжение, требуя выполнения больших планов.

Будьте честными

Будьте честными, прямолинейными и прозрачными в отношении собственных ожиданий. Делайте акценты на положительных сторонах вашего сотрудничества, а также четко формулируйте свои пожелания. Например: "Ты опоздал на этой неделе трижды, а мне нужно, чтобы ты был продуктивной частью компании".



Честность и прозрачность настраивает на сотрудничество / Фото point

Не стоит решать все

Если вы руководитель, то это не значит, что вы обязаны выполнять все задания, с которыми не могут справиться ваши подчиненные. В реальности, вы должны искать сотрудников, которые способны добиться решения подзадач, и делегировать проблемы им.

Научитесь читать между строк

Не отвергайте идеи раньше, чем вы их услышите. Дайте каждому сотруднику возможность поделиться своими мыслями и идеями, и даже если они не подходят вам – вы все еще можете узнать что-то полезное для текущей ситуации.



Позвольте каждому сотруднику почувствовать себя нужным на работе / Фото pixabay