Бурек по-сербськи: рецепт м'ясного пирога, який оцінить навіть найвимогливіший гурман

Якщо вам раптом захотілося одночасно і випічки, і м'яса, цей рецепт ідеально підійде! Розповідаємо, як приготувати бурек – смачний пиріг, родом із Сербії.

Попереджаємо одразу: хоч і процес приготування не з найпростіших, проте старання того варті. Дієтолог Андрій Невський уже випробував рецепт і запевняє, що бурек – це смачно! Тож час й нам поекспериментувати на кухні.

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Бурек по-сербськи: покроковий рецепт

Інгредієнти:

фарш індички – 200 грамів;

пшеничне борошно – 450 грамів;

сир твердий – 120 грамів;

1 середня цибулина;

часник – 1 зубчик;

сіль та перець – на ваш смак;

соняшникова олія – 10 грамів;

вода – 300 мілілітрів.

Спосіб приготування:

Замісіть тісто. Для цього змішайте борошно, воду та сіль. Дайте тісту трохи настоятися. Тим часом приготуйте начинку. У фарш додайте цибулю, часник, сіль та перець. Усе добре перемішайте. Сир натріть на грубій тертці. Розділіть тісто на 4 частини, з кожної сформувавши кулю. Візьміть одну кулю та круговими рухами розпластайте тісто якнайширше в діаметрі до прозорості. Складіть цей лист конвертом і відкладіть убік – це буде дно майбутнього буреку. Розпластайте ще одну кулю так само. Тоді в утворений корж покладіть по центру сформоване раніше дно, на нього – фарш, а на фарш – сир. Загорніть краї конвертом та відкладіть. Розпластайте третій коржик, згорніть і відкладіть. Тоді зробіть четвертий коржик, у нього покладіть конверт з начинкою, на нього знову фарш, посипте сиром та закрийте начинку третім коржем. Загорніть конвертом четвертий корж (для ясності обов'язково дивіться відео). Змастіть бурек олією та відправте у розігріту до 200 градусів духовку запікатися 30 хвилин.

Смачного!

– закуска, яка прижилася у багатьох країнах. Готують такий пиріг із листкового або дріжджового тіста, начиняючи найчастіше м'ясним фаршем, овочами або ж сиром. Кожен може вибрати начинку до смаку.Для тих, хто не любить шматки цибулі, потріть її на тертці.

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Текст публікації Андрія Невського:

Дуже захотілося випічки! І, звісно, ​​м'яса. Звичайний пиріг здався надто простим, вирішив трохи заморочитися і взяв рецепт традиційної сербської страви. Вийшло складніше у приготуванні та смачно у вживанні.

Інгредієнти:

фарш індички, 200 г;

пшеничне борошно, 450 г;

сир, 120 г;

цибуля, 1 середня цибулина;

часник, 1 зубчик;

сіль та перець на смак;

соняшникова олія, 10 г;

вода, 300мл.

Приготування:

Змішуємо борошно, сіль, воду, добре вимішуємо тісто, даємо йому відпочити небагато.

Ділимо тісто на 4 частини, кожну скочуємо в кулю. Змочивши руки олією, робимо з кожної кулі коржик.

Додаємо у фарш сіль, перець, цибулю, часник. Сир натираємо на великій тертці.

Беремо один коржик тіста, круговими рухами розпластуємо його якнайширше в діаметрі до прозорості. Складаємо цей лист конвертом і відкладаємо убік. Це буде дно майбутнього буреку.

Розпластуємо такий корж так само, кладемо в середину дно, на нього фарш, на фарш - сир. Загортаємо краї конвертом, відкладаємо.

Розпластуємо третій коржик, згортаємо, відкладаємо.

Розпластуємо четвертий коржик, кладемо конверт з начинкою, знову намазуємо фарш, насипаємо сир, закриваємо начинку третім коржом, загортаємо конвертом четверту (обов'язково дивіться відео).

Змащуємо буряк олією.

Відправляємо до духовки на 30 хвилин при 200 градусах.

Смачного!

Лайфхак для тих, хто не любить шматки цибулі, як Катя: потріть її на тертці або викладіть кільцями на фарші. Так легше виколупувати.