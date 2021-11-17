Предупреждаем сразу: хоть и процесс приготовления не из самых простых, но старания того стоят. Диетолог Андрей Невский уже испытал рецепт и уверяет, что бурек – это вкусно! Поэтому пора и нам поэкспериментировать на кухне.

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Бурек – закуска, которая прижилась во многих странах. Готовят такой пирог из слоеного или дрожжевого теста, начиняя чаще всего мясным фаршем, овощами или сыром. Каждый может выбрать начинку по вкусу.

Бурек по-сербски: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

фарш индейки – 200 граммов;

пшеничная мука – 450 граммов;

сыр твердый – 120 граммов;

1 средняя луковица;

чеснок – 1 зубчик;

соль и перец – по вашему вкусу;

подсолнечное масло – 10 граммов;

вода – 300 миллилитров.

Способ приготовления:

Замесите тесто. Для этого смешайте муку, воду и соль. Дайте тесту немного настояться. Тем временем приготовьте начинку. В фарш добавьте лук, чеснок, соль и перец. Всё хорошо перемешайте. Сыр натрите на грубой терке. Разделите тесто на 4 части, из каждой сформировав шар. Возьмите один шар и круговыми движениями распластайте тесто как можно шире в диаметре до прозрачности. Сложите этот лист конвертом и отложите в сторону – это будет дно бурека. Распластайте еще один шар так же. Тогда в образовавшийся корж положите по центру сформированное раньше дно, на него – фарш, а на фарш – сыр. Заверните края конвертом и отложите. Распластайте третью лепешку, сверните и отложите. Тогда сделайте четвертую лепешку, в нее положите конверт с начинкой, на него снова фарш, посыпьте сыром и закройте начинку третьим коржом. Заверните конвертом четвертый корж (для ясности обязательно смотрите видео). Смажьте бурек маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку запекаться 30 минут.

Лайфхак! Для тех, кто не любит куски лука, потрите его на терке.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Очень захотелось выпечки! И, конечно, мясо. Обычный пирог показался слишком простым, решил немного заморочиться и взял рецепт традиционного сербского блюда. Получилось сложнее в приготовлении и вкусно в употреблении.

Ингредиенты:

фарш индейки, 200 г;

пшеничная мука, 450 г;

творог, 120 г;

лук, 1 средняя луковица;

чеснок, 1 зубчик;

соль и перец по вкусу;

подсолнечное масло, 10 г;

вода, 300мл.

Приготовление:

Смешиваем муку, соль, воду, хорошо вымешиваем тесто, даем ему отдохнуть немного.

Делим тесто на 4 части, каждую скатываем в шар. Смачив руки маслом, делаем из каждого шара лепешку.

Добавляем в фарш соль, перец, лук, чеснок. Сыр натираем на большой терке.

Берем одну лепешку теста, круговыми движениями распластываем его как можно шире в диаметре до прозрачности. Складываем это письмо конвертом и откладываем в сторону. Это будет дно грядущей свеклы.

Распластываем такой корж так же, кладем в середину дно, на него фарш, на фарш – творог. Заворачиваем края конвертом, откладываем.

Распластываем третью лепешку, сворачиваем, откладываем.

Распластываем четвертую лепешку, кладем конверт с начинкой, снова намазываем фарш, насыпаем сыр, закрываем начинку третьею лепёшкою, заворачиваем конвертом четвертую (обязательно смотрите видео).

Смазываем свеклу растительным маслом.

Отправляем в духовку на 30 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!