Будьте обережні: ці рослини категорично заборонено вирощувати вдома

Любите озеленювати простір вдома та доглядати за рослинами? Це має багато переваг, але варто бути обережним під час вибору вазонів.

Ми вже розповідали про те, чому варто мати вазони у квартирі. Але є такі рослини, які можуть нашкодити вашому здоров'ю, тому їх категорично заборонено приносити додому. Ідеї 24 діляться цим списком, який вбереже вас від неприємностей.

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Рослини, які заборонено вирощувати вдома

Цикламен перський



Ця рослина отруйна та може викликати алергічну реакцію / Фото The spruce

Цю рослину часто наділяють магічним значенням, нібито вона здатна відганяти погані сни та страхи, тому її варто ставити біля ліжка. Але такий "захист" може призвести до негативних наслідків, адже цикламен перський – це отруйна рослина, яка може викликати сильну алергічну реакцію. Найбільш небезпечними є насіння та коріння, свіжий сік яких провокує появу подразнень та запалення шкіри.

Амариліс прекрасний



Цибулини амариліса отруйні / Фото White flower farm

Амариліс прекрасний має отруйні цибулини, які містять у своєму складі алкалоїд лікорін. Малі дози цієї речовини надають відхаркувальну дію, а великі – викликають блювоту. Якщо листок рослини зламався і з'явилась рідина молочного кольору, намагайтесь не торкатись її та ретельно вимийте руки після контакту.

Дифенбахія



Попри корисні властивості, дифенбахія є отруйною / Фото Gardening know how

Дифенбахія все ж має корисні властивості та здатна покращувати хімічний склад повітря у квартирі. Але не рекомендуємо розміщувати її у спальній або дитячій, адже сік, який міститься у стеблі рослини, – отруйний. Він призведе до порушень роботи травної та дихальної системи, а після контакту на шкірі можуть з'явитись опіки. Якщо дифенбахія є у вас вдома, краще доглядайте за нею у захисних рукавичках.

Герань

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Герань має корисні властивості, але декому вона може нашкодити / Фото Almanac

Всі ми знаємо про корисні властивості герані: це чудовий антисептик, який допомагає зняти стрес та напругу, біль при отиті та ангіні. Але у хворих на астму та алергіків ця рослина може викликати негативні симптоми: призвести до нападу астми та спровокувати сильну алергічну реакцію. Герань також протипоказано тримати у приміщенні, де проживають вагітні, люди з пониженим вмістом цукру у крові, діти і ті, хто приймає протизаплідні засоби.

Молочай



Деякі види молочаю шкідливі / Фото The flowerpot nursery

Певні види цієї рослини справді отруйні. Це може здаватись дивним, адже саме молочай часто ставлять у шкільних класах. Його сік при контакті зі шкірою може викликати опіки, а при попаданні у ротову порожнину – нудоту, діарею, запаморочення, опіки слизової оболонки.

Алое смугасте



Алое смугасте не має корисних лікарських властивостей / Фото Pinterest

Алое безсумнівно корисна кімнатна рослина, але будьте уважні, адже Алое смугасте та Алое страхітливе – отруйні. Небезпека цих видів полягає у тому, що їх не можна застосовувати, як домашній засіб лікування. Вони можуть викликати шлункову і маткову кровотечу, а у вагітних жінок – спровокувати викидень.

До теми Вирощуйте ці рослини, якщо у вас вдома є діти

Гортензія



Сік гортензії – отруйний / Фото Plantaddicts

Ця рослина містить отруту у всіх частинках: листя, квіти, стовбур. Дотики до неї не завдадуть шкоди організму, отруйний лише сік гортензії. При попаданні в організм він може погіршити циркуляцію крові, викликати підвищене потовиділення, болі у шлунку, свербіж, нудоту і слабкість у м'язах.