Мы уже рассказывали о том, почему стоит иметь вазоны в квартире . Но есть такие растения, которые могут навредить вашему здоровью, поэтому их категорически запрещено приносить домой. Идеи 24 делятся этим списком, который убережет вас от неприятностей.

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Растения, которые запрещено выращивать дома

Цикламен персидский



Это растение ядовитое и может вызвать аллергическую реакцию / Фото The spruce

Это растение часто наделяют магическим значением, якобы оно способно отгонять дурные сны и страхи, поэтому его следует ставить возле кровати. Но такая "защита" может привести к негативным последствиям, ведь цикламен персидский – это ядовитое растение, которое может вызвать сильную аллергическую реакцию. Наиболее опасными являются семена и корни, свежий сок которых провоцирует появление раздражений и воспаления кожи.

Амариллис прекрасный



Луковицы амариллиса ядовитые / Фото White flower farm

Амариллис прекрасный имеет ядовитые луковицы, которые содержат в своем составе алкалоид ликорин. Малые дозы этого вещества оказывают отхаркивающее действие, а большие – вызывают рвоту. Если листок растения сломался и появилась жидкость молочного цвета, старайтесь не касаться ее и тщательно вымойте руки после контакта.

Диффенбахия



Несмотря на полезные свойства, диффенбахия является ядовитой / Фото Gardening know how

Диффенбахия все же обладает полезными свойствами и способна улучшать химический состав воздуха в квартире. Но не рекомендуем размещать ее в спальне или детской, ведь сок, содержащийся в стебле растения, – ядовитый . Он приведет к нарушениям работы пищеварительной и дыхательной системы, а после контакта на коже могут появиться ожоги. Если диффенбахия есть у вас дома, лучше ухаживайте за ней в защитных перчатках.

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Герань



Герань имеет полезные свойства, но некоторым она может навредить / Фото Almanac

Все мы знаем о полезных свойствах герани: это замечательный антисептик, который помогает снять стресс и напряжение, боль при отите и ангине. Но у больных астмой и аллергиков это растение может вызвать негативные симптомы: привести к приступу астмы и спровоцировать сильную аллергическую реакцию. Герань также противопоказано держать в помещении, где проживают беременные, люди с пониженным содержанием сахара в крови, дети и те, кто принимает противозачаточные средства.

Молочай



Некоторые виды молочая вредные / Фото The flowerpot nursery

Определенные виды этого растения действительно ядовиты. Это может показаться странным, ведь именно молочай часто ставят в школьных классах. Его сок при контакте с кожей может вызвать ожоги, а при попадании в ротовую полость – тошноту, диарею, головокружение, ожоги слизистой оболочки.

Алоэ полосатое



Алоэ полосатое не имеет полезных лекарственных свойств / Фото Pinterest

Алоэ несомненно полезное комнатное растение, но будьте внимательны, ведь алоэ полосатое и алоэ страшное – ядовиты. Опасность этих видов заключается в том, что их нельзя применять, как домашнее средство лечения. Они могут вызвать желудочное и маточное кровотечение, а у беременных женщин – спровоцировать выкидыш.

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Гортензия



Сок гортензии – ядовитый / Фото Plantaddicts