Озеленення будинку – це чудовий спосіб підкреслити індивідуальність та додати родзинки дизайну. Якщо у вас вдома є діти, вам варто знати, яких рослин краще уникати, а яким надати перевагу.

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Рослини, які найкраще підійдуть для дітей

Алое Вера



Алое вера чудово підійде для дому / Фото Pexel

Ця рослина дуже надійна, довговічна і володіє цілющими властивостями, тому вона чудово підійде для дітей. Її лікувальні властивості точно стануть вам у пригоді. До того ж зелень дуже міцна та стійка, а, отже, діти не пошкодять її під час ігор.

Афеландра



Жовті квіти точно сподобаються вашим дітям / Фото Cactus

Ця оригінальна та екзотична рослина точно буде до вподоби дітям. Особливо цікаво спостерігати за процесом цвітіння: жовта яскрава квітка викличе неабиякий інтерес у малечі.

Африканська фіалка



Ніжні квіти фіалки стануть окрасою дитячої кімнати / Фото Almanac

Ця казкова квітка стане окрасою дитячої кімнати. До того ж африканська фіалка не вибаглива у догляді, тому справляться з нею навіть початківці. А м'яке листя дуже приваблює дітей, і не принесе шкоди, якщо малюк випадково його скуштує.

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Різдвяний кактус



Кактус з квітами і без колючок / Фото The spruce

Кактус без колючок та з яскравими квітами – чи не ідеальний варіант для дітей. Ця рослина невибаглива у догляді, тому буде тішити вас довгі роки. Її пагони можуть досягати у висоту 1 метра, а квітне кактус щороку у різдвяний період.

Хлорофітум



Рослина-павук – хлорофітум / Фото Logees

Рослина-павук або хлорофітум – один з найкорисніших та найменш вибагливих кімнатних вазонів. Закріпіть горщик так, щоб він звисав у повітрі, а чудернацьке листя, схоже на ніжки павука, спадало донизу. До речі, хлорофітум має цілющі властивості та здатен очищувати повітря у кімнаті.

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Які рослини краще прибрати з дитячої кімнати

Не рекомендуємо оздоблювати дитячу кімнату рослинами з колючками: кактуси, троянди та інші, адже діти можуть поранитись. Також є чимало вазонів з отруйним листям. Як відомо, діти люблять усе пробувати на смак, тому це може бути дуже небезпечно.