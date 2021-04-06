Розробляючи архітектурний об’єкт і вписуючи його в ландшафт, команда фахівців має врахувати безліч найдрібніших нюансів. Без такої прискіпливості результат якщо й буде відзначено, то хіба що в антрейтингах.

Замовники цієї п’ятірки найнедолугіших будівель не раз згадали архітекторів та будівельників "незлим, тихим, словом". А якої думки про ці "шедеври" ви?

Читайте також: Куди поїхати після локдауну: ці химерні будинки ви захочете побачити наживо

Будинок над водоспадом, США

Будівля над водоспадом – справжня насолода і для ока, і для душі. Спочатку навіть може здатися, що він є частиною фантастичного фільму, але процес створення будівлі не був таким казковим.

Після завершення будівництва архітектори зіткнулися з тим, що в будівлі через значну вологу з'являлася велика кількість цвілі. Власник не зміг проживати у такому будинку, тому тепер це музей, який приймає відвідувачів з 1964 року.

Будинок, який покрився цвіллю / Фото Timeout

"Вертикальний ліс", Китай

У провінції Сичуань є унікальний будинок, який виділяється своїм незвичним екстер'єром. Його особливістю полягає в тому, що на терасах квартир є багато рослинності. За задумом мешканці квартир мали отримувати насолоду від природи. Проте завдяки рослинам на балконах з'явилася велика кількість комах, комарів та інших "сусідів".

Попри не до кінця обдуманий дизайн власники сподіваються на те, що зможуть покращити ситуацію і таки заселяться у свої домівки.

Незвичний будинок з рослинами / Фото Twitter

Будинок Фарнсоурт, США

Прозорий будинок було спроєктовано архітектором Людвігом Міс ван дер Рое спеціально для Едіт Фарнсоурт. За задумом жінка мала проводити у цьому будинку вихідні, насолоджуючись своїм хобі – грою на скрипці. Але через особливий дизайн, відсутність вікон, фіранок чи тюлей жінка просто божеволіла на самоті. Будинок було продано британському магнату та любителю архітектури Пітеру Палумбо.

Скляний будинок в Іллінойсі / Фото Arch2o

Цікаво: Як провести вихідні: відомі пам'ятки світу, які можна відвідати онлайн

Підземний будинок, Греція

Афінську віллу надзвичайно складно знайти, якщо не знати точного місця розташування будинку. Будівля має вигляд підземного дому, дах якого фактично тримається на двох камінних стінах.

Підземний будинок / Фото Pinterest

Концертний зал імені Волта Діснея, США

Відому будівлю було споруджено у 2003 році. Попри те, що до повної реалізації проєкту йшли понад 15 років, дизайнери все ж допустилися серйозної помилки. Зокрема, мова йде про невдало обрану обшивку для будівлі, через яку сонячні промені відбивалися на сусідні будинки.

Через численні скарги сусідів було прийнято рішення замінити глянцеву обшивку на більш практичний, але менш привабливий варіант.

Глянцевий концертний зал / Фото Loveexploring