Разрабатывая архитектурный объект и вписывая его в ландшафт, команда специалистов должна учесть множество мельчайших нюансов. Без такой профессиональной дотошности результат если и будет отмечен, то разве что в антрейтингах.

Заказчики этой пятерки несуразнейших строений не раз помянули архитекторов и строителей "добрым" словом. А что думаете об этих "шедеврах" вы?

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Дом над водопадом, США

Здание над водопадом – истинное наслаждение и для глаз, и для души. Сначала даже может показаться, что оно является частью фантастического фильма, но процесс создания здания не был таким сказочным.

После завершения строительства архитекторы столкнулись с тем, что в здании из-за значительной влаги появлялось большое количество плесени. Владелец не смог жить в таком доме, поэтому теперь это музей, который принимает посетителей с 1964 года.

Дом, который покрылся плесенью / Фото Timeout

"Вертикальный лес", Китай

В провинции Сычуань есть уникальный дом, который выделяется своим необычным экстерьером. Его особенностью заключается в том, что на террасах квартир есть много растительности. По замыслу жители квартир должны получать удовольствие от природы. Однако благодаря растениям на балконах появилось большое количество насекомых, комаров и других «соседей».

Несмотря на не до конца обдуманный дизайн владельцы надеются на то, что смогут улучшить ситуацию и таки будут жить в своих домах.

Необычный дом с растениями / Фото Twitter

Дом Фарнсоурт, США

Прозрачный дом был спроектирован архитектором Людвигом Мис ван дер Роэ специально для Эдит Фарнсоурт. По замыслу женщина должна была проводить в этом доме выходные, наслаждаясь своим хобби – игрой на скрипке. Но через особый дизайн, отсутствие окон, занавесок или тюлей женщина просто сходила с ума в одиночестве. Дом был продан британскому магнату и любителю архитектуры Питеру Палумбо.

Стеклянный дом в Иллинойсе / Фото Arch2o

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Подземный дом, Греция

Афинскую виллу чрезвычайно сложно найти, если не знать точного местоположения дома. Здание имеет вид подземного дома, крыша которого фактически держится на двух каменных стенах.

Подземный дом / Фото Pinterest

Концертный зал имени Уолта Диснея, США

Известное здание было построено в 2003 году. Несмотря на то, что до полной реализации проекта шли более 15 лет, дизайнеры все же допустили серьезную ошибку. В частности, речь идет о неудачно выбранной обшивке для здания, через которую солнечные лучи отражались на соседние дома.

Из-за многочисленных жалоб соседей было принято решение заменить глянцевую обшивку на более практичный, но не менее привлекательный вариант.

Глянцевый концертный зал / Фото Loveexploring