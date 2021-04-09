10 "шедеврів" від будівельників, які не звикли мислити шаблонно: фото

Джерело:24 канал
Деякі майстри під час будівництва приймають спонтанні рішення. Як правило, нічого хорошого з цього не виходить. Хіба що смішне. (Зрозуміло, не для того "щасливця", який довірив свою оселю настільки "творчим" особам.)
Пропонуємо вам оцінити нестандартні результати роботи таких от "спеціалістів".
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