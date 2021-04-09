Некоторые мастера по ходу стройки принимают спонтанные решения. Как правило, ничего хорошего из этого не выходит. Разве что смешное. (Понятное дело, не для того "счастливца", который доверил свой дом настолько "творческим" личностям.)

Предлагаем вам оценить нестандартные результаты работы таких вот "специалистов". Читайте также: Когда день не задался: 12 ситуаций, которые выбьют из колеи любого умника 1. На сооружение крыши хозяевам этого дома лучше не смотреть Фото funnystorya 2. Мастера ошиблись на каких-то 90 градусов Фото ejin 3. Весьма удобное расположение ручек. Для незваных гостей Фото klikabol 4. Придется изловчиться, чтобы помыть руки Фото novate 5. Дизайнерское решение от плиточников Фото lavozdelmuro Интересно: Не делайте так: правила безопасности, которые не стоит нарушать на работе 6. Наконец ремонту конец! Фото spaly 7. Прежде чем перейти, придется перепрыгнуть Фото facebook 8. Теперь понятно, почему этот слив не функционировал Фото funnystorya 9. Садовая калитка крайне нужна именно в этом месте Фото poshepky 10. С такой лестницей каждый подъем на чердак – экстремальный Фото vilagunk