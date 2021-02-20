Брутально, але мило: оригінальні фото чоловіків з персонажами Disney

19:42

Незалежно від того, скільки нам років, ми все одно полюбляємо мультфільми компанії Волта Діснея. Тому відомий графічний дизайнер та ілюстратор Луїджі Кемо створив серію малюнків, у яких показує, що навіть найбрутальніші чоловіки іноді відправляються у світ дитинства.