15 речей для тих, хто любить їсти і … мультфільми Disney: фото
Є такі речі, які завжди подобаються, незалежно від віку чи статі. Сюди можна віднести смачне морозиво, мильні бульбашки, какао і…мультики компанії Волта Діснея.
Ідеї 24 зробили для вас унікальну збірку речей для кухні із зображеннями культових персонажів Disney. Від такої краси страви та напої вийдуть ще смачніші.
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1. Ланч-бокс та термопляшка з Мікі Маусом
Фото poshmark
2. Чашка з усіма гномами Білосніжки
Фото amazon
3. Набір дитячого посуду з Дамбо
Фото zarahome
4. Дощечка для нарізання продуктів
Фото etsy
5. Чашка короля Левів Сімби
Фото amazon
6. Вафельниця, в якій можна роботи вафлі у вигляді Мікі Мауса
Фото shopdisney
7. Термос із МакДаком
Фото farpost
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8. Оригінальний тостер
Фото pinterest
9. Баночки для спецій
Фото pinterest
10. Вафельниця "Крижане серце"
Фото pinterest
11. Підставка для серветок
Фото pinterest
12. Кухонні "прихватки"
Фото pinterest
13. Оригінальні ручки кухонного приладдя
Фото pinterest
14. Дерев'яні ложки
Фото pinterest
15. Яскраві келихи
Фото pinterest
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