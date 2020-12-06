Є такі речі, які завжди подобаються, незалежно від віку чи статі. Сюди можна віднести смачне морозиво, мильні бульбашки, какао і…мультики компанії Волта Діснея.

Ідеї 24 зробили для вас унікальну збірку речей для кухні із зображеннями культових персонажів Disney. Від такої краси страви та напої вийдуть ще смачніші. Читайте також: Посуд, який ви точно захочете мати: 15 креативних фотоідей 1. Ланч-бокс та термопляшка з Мікі Маусом Фото poshmark 2. Чашка з усіма гномами Білосніжки Фото amazon 3. Набір дитячого посуду з Дамбо Фото zarahome 4. Дощечка для нарізання продуктів Фото etsy 5. Чашка короля Левів Сімби Фото amazon 6. Вафельниця, в якій можна роботи вафлі у вигляді Мікі Мауса Фото shopdisney 7. Термос із МакДаком Фото farpost Цікаво: 25 геніальних винаходів для дітей, які значно полегшують життя батьків 8. Оригінальний тостер Фото pinterest 9. Баночки для спецій Фото pinterest 10. Вафельниця "Крижане серце" Фото pinterest 11. Підставка для серветок Фото pinterest 12. Кухонні "прихватки" Фото pinterest 13. Оригінальні ручки кухонного приладдя Фото pinterest 14. Дерев'яні ложки Фото pinterest 15. Яскраві келихи Фото pinterest