Отже, у професійному світі архіважливо мати корисні знайомства. І заводити їх не так уже й складно. Ось кілька дієвих порад.

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Більше читайте і дивіться

Розвинений світогляд завжди помітний під час спілкування. Не зациклюйтеся лише на бізнес-літературі, намагайтеся читати художні твори та навіть комікси – у них є як академічна лексика, так і сучасна, що дозволяє вам бути сучасною людиною.



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Не чекайте, поки покличуть

Немає нічого соромного у тому, щоб самотужки пропонувати людям зустрітися. Адже, людям подобається, коли про них пам'ятають і запрошують у кафе або на прогулянку. Вам потрібно спілкуватися з різними людьми, щоб отримувати від них нові ідеї, а не зациклюватися на 1 – 2 друзях дитинства.



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У житті досягає мети той, хто має рішучість ризикувати. Zubrowka Czarna – для твоїх сміливих ідей.

Будьте проактивними

Не варто обмежувати своє життя роботою і домашніми обов'язками. Відвідуйте кафе, виїжджайте за місто. Відвідуйте заходи для підвищення компетентності з різних питань. Практика спілкування розвиває навичку самопрезентації та вдосконалює мовлення.



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Друг за листуванням

Не бійтеся обмінюватися контактами з випадковими знайомими, чий досвід здався вам цікавим. Знаходьте блогерів за вашим колом тем і пишіть їм. У мережі сидять ті ж самі люди, яких ви бачите на вулиці, тоді чому б не закласти початок дружби в онлайні, якщо для вас обох це є зручним?



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