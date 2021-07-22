Итак, в профессиональном мире архиважно иметь полезные знакомства. И заводить их не так уж и сложно. Вот несколько действенных советов.

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Больше читайте и смотрите

Развитое мировоззрение всегда заметно во время общения. Не зацикливайтесь только на бизнес-литературе, старайтесь читать художественные произведения и даже комиксы – у них есть как академическая лексика, так и современная, что позволяет быть современным человеком.



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Не ждите, пока позовут

Нет ничего зазорного в том, чтобы самостоятельно предлагать людям встретиться. Ведь людям нравится, когда о них помнят и приглашают в кафе или на прогулку. Вам нужно общаться с разными людьми, чтобы получать от них новые идеи, а не зацикливаться на 1 – 2 друзьях детства.



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В жизни достигает цели тот, кто имеет решимость рисковать. Zubrowka Czarna – для твоих смелых идей.

Будьте проактивными

Не стоит ограничивать свою жизнь работой и домашними обязанностями. Посещайте кафе, выезжайте за город. Посещайте мероприятия для повышения компетентности по различным вопросам. Практика общения развивает навык самопрезентации и совершенствует речь.



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Друг по переписке

Не бойтесь обмениваться контактами со случайными знакомыми, чей опыт показался вам интересным. Находите блогеров по вашему кругу тем и пишите им. В сети сидят те же люди, которых вы видите на улице, тогда почему бы не заложить начало дружбы в онлайне, если для вас обоих это удобным?



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