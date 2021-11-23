Без зайвої хімії: жінка поділилася лайфхаком, як легко відчистити чайник

Господиня з Австралії розповіла, як вирішує проблему з накипом в чайнику. Для того, щоб позбутися набридливого нальоту, жінка використовує всього 1 натуральний інгредієнт.

Жінка на ім’я Ді Портер поділилася з підписниками групи Cleaning & Organising Inspiration Australia, як вона легко чистить свій електрочайник.

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Господиня з Вікторії розповіла, що для ефективного очищення посуду треба лише один продукт – свіжий лимон.

Для очищення потрібен тільки лимон / Фото Unsplash

Для того, щоб почистити посуд, Ді рекомендує взяти 8 нарізаних шматочків лимона та покласти їх до чайника.

Розріжте 8 шматочків лимона, залийте воду в чайник до максимуму та просто кип’ятіть,

– розповіла жінка.

За словами Ді, кип’ятити воду з лимоном треба доволі довго – точного часу господиня не назвала. Після того, як лимон достатньо прокип’ятиться, треба злити воду та кілька разів промити чайник під проточною водою.

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Метод працює з пластиковими, нержавіючими, керамічними, електричними та кухонними чайниками. Усі, хто пробував очистити чайник лимоном, були в захваті,

– зазначила Ді.

Результат після використання лимона / Фото Ді Портер

Жінка додає, що не варто забувати спорожнити чайник перед використанням.

Не забудьте змінити воду перед питтям кави чи чаю. Якось я забула – це був не найкращий смак,

– сказала Портер.

Можна використовувати вже вичавлені лимони – кислоти у фрукті вистачить, щоб приготувати щось смачне, а потім почистити посуд.