Без зайвої хімії: жінка поділилася лайфхаком, як легко відчистити чайник
Господиня з Австралії розповіла, як вирішує проблему з накипом в чайнику. Для того, щоб позбутися набридливого нальоту, жінка використовує всього 1 натуральний інгредієнт.
Жінка на ім’я Ді Портер поділилася з підписниками групи Cleaning & Organising Inspiration Australia, як вона легко чистить свій електрочайник.
Читайте також Не робіть усе одразу: органайзерка назвала 3 поширені помилки під час прибирання у домі
Господиня з Вікторії розповіла, що для ефективного очищення посуду треба лише один продукт – свіжий лимон.
Для очищення потрібен тільки лимон / Фото Unsplash
Для того, щоб почистити посуд, Ді рекомендує взяти 8 нарізаних шматочків лимона та покласти їх до чайника.
Розріжте 8 шматочків лимона, залийте воду в чайник до максимуму та просто кип’ятіть,
– розповіла жінка.
За словами Ді, кип’ятити воду з лимоном треба доволі довго – точного часу господиня не назвала. Після того, як лимон достатньо прокип’ятиться, треба злити воду та кілька разів промити чайник під проточною водою.
Це цікаво Доступні сезонні овочі і фрукти, які обов'язково потрібно включити у свій раціон взимку
Метод працює з пластиковими, нержавіючими, керамічними, електричними та кухонними чайниками. Усі, хто пробував очистити чайник лимоном, були в захваті,
– зазначила Ді.
Результат після використання лимона / Фото Ді Портер
Жінка додає, що не варто забувати спорожнити чайник перед використанням.
Не забудьте змінити воду перед питтям кави чи чаю. Якось я забула – це був не найкращий смак,
– сказала Портер.
Можна використовувати вже вичавлені лимони – кислоти у фрукті вистачить, щоб приготувати щось смачне, а потім почистити посуд.