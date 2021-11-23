Женщина по имени Ди Портер поделилась с подписчиками группы Cleaning & Organising Inspiration Australia, как она легко чистит свой электрочайник.

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Хозяйка из Виктории рассказала, что для эффективной очистки посуды нужен лишь один продукт – свежий лимон.



Для очистки нужен только лимон / Фото Unsplash

Для того чтобы почистить посуду, Ди рекомендует взять 8 нарезанных кусочков лимона и положить их в чайник.

Разрежьте 8 кусочков лимона, залейте воду в чайник до максимума и просто кипятите,

– рассказала женщина.

По словам Ди, кипятить воду с лимоном надо довольно долго – точного времени хозяйка не назвала. После того как лимон достаточно прокипятится, надо слить воду и несколько раз промыть чайник под проточной водой.

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Метод работает с пластиковыми, нержавеющими, керамическими, электрическими и кухонными чайниками. Все, кто пробовал очистить чайник лимоном, были в восторге,

– отметила Ди.



Результат после использования лимона / Фото Ди Портер

Женщина добавляет, что не стоит забывать опорожнить чайник перед использованием.

Не забудьте сменить воду перед питьем кофе или чая. Как-то я забыла – это был не самый лучший вкус,

– сказала Портер.

Можно использовать уже выжатые лимоны – кислоты во фрукте хватит, чтобы приготовить что-то вкусное, а потом почистить посуду.