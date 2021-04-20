Збираючись до іншої країни, ми готуємося до зміни часового поясу, клімату, до проблем з комунікацією через незнання мови. А ми вам радимо звернути на ще один важливий момент – на продукти, що в цій країні недоступні або під забороною. Раптом серед них – ваші улюблені?

Ознайомившися з нашою добіркою заборонених та відсутніх у деяких країнах продуктів, ви матимете змогу заздалегідь дібрати місцеві замінники або ж морально підготуватися до перспективи трохи "попостувати".

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Часник у Китаї

Буддійська кухня в Китаї традиційно виключає з усіх страв часник, через те, що вірування свідчать, ніби його вживання стимулює в людині ниці інстинкти.



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Риба у народів Африки

Серед сомалійців у більшості кланів існує заборона на вживання риби. Табу на вживання морепродуктів поширене і серед багатьох скотарів і землеробів (і навіть деяких прибережних народів, що населяють частини південно-східного Єгипту, Ефіопії, Еритреї, Кенії та північній Танзанії).



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Деякі овочі та ягоди в Ізраїлі

Броколі та цвітна капуста, хоча і не є табу, повинні бути виключені юдеями з раціону через ймовірність присутності в них комах або черв'яків, яких заборонено вживати в їжу. З аналогічних причин не рекомендується їсти ожину і малину, через те, що ці ягоди не завжди можливо ретельно очистити без руйнування плоду.



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Гамбургери на Близькому Сході, в Малайзії та Індонезії

Річ у тому, що на Близькому Сході, в Малайзії та Індонезії в ресторанах швидкого харчування замість "гамбургера" подають "бифбургер", щоб підкреслити, що в даній страві точно немає свинини, в тому числі в його назві. Хоча і в іншому світі гамбургери теж переважно готують з яловичини, але тільки в мусульманських країнах спеціально змінили назву й пакування продукту – смак при цьому залишився незмінним.



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"Біг Мак" в Індії

У той час як Індія є одним з найбільших учасників міжнародної торгівлі, це також і єдина країна на планеті, де в McDonald's ви не купите бургери з яловичиною або свининою в будь-якій формі, в тому числі знаменитий "Біг Мак". Тут в меню ресторанів швидкого харчування переважно представлені індійські "гамбургери", які є на 100 % вегетаріанськими. Наприклад, бургер McAloo Tikki – з пряною картопляною котлетою, червоною цибулею, помідорами й спеціальним овочевим соусом.



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Coca-Cola на Кубі та в Північній Кореї

Нині у світі є тільки 2 країни, де Coca-Cola не може бути придбана або продана, принаймні офіційно. Це Куба і Північна Корея, які знаходяться під довгостроковим торговим ембарго США (Куба – з 1962 року, Північна Корея – з 1950 року).



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Шоколадне драже M&m's у Швеції

Шведський суд у 2016 році постановив, що виробник солодощів Mars більше не може продавати й рекламувати товари під маркою M&m's на території королівства. Причина полягала в тому, що логотип M&m's частково схожий на вже наявний бренд популярного шведського шоколаду Marabou, який продається в країні з 1960 року.



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