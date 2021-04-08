Ми завжди прагнемо дізнатися про наш світ щось нове. Але часто, зібравши чергову порцію дивовижних цікавинок, ловимо себе на думці: "Вигадка!". Щоб згодом зі ще більшим подивом констатувати: чистісінька правда!

Ми зібрали факти, які, попри всю свою неймовірність, є абсолютно достовірними. Тож дивуйтеся разом із нами! Читайте також: Із цією рекламою 10 компаній стали ще багатшими: дивіться та дивуйтеся Компанія LEGO виробляє більше шин, ніж будь-яка шинна компанія у світі (правда, мова йде про маленькі шини на іграшкові автомобілі, але звучить красиво)

Фото unsplash Через річку Амазонка не побудовано жодного моста

Фото unsplash І ви завжди уявляли піраміди посеред пустелі, чи не так?

Фото freepik Чи знаєте ви, що всі карти, які ми зазвичай бачимо, сильно спотворюють реальні розміри материків і країн?

Фото freepik Ривок середнього коня може досягати потужності в 15 кінських сил

Фото unsplash Гепарди не вміють видавати рик і тому нявкають, як домашні кішки

Фото unsplash Загальна вага всіх мурах на Землі більша, ніж вага всіх людей

Фото freepik Сонце настільки гучне, що якби космос був заповнений повітрям, а не вакуумом, ми б постійно чули вереск від Сонця силою в 125 децибелів

Фото unsplash Відстань між США і Росією складає 4 кілометри

Фото freepik Щоб вирости й дозріти, кожному ананасу потрібно близько 2-ох років

Фото unsplash Календар, що використовується в Ефіопії, відстає від загальноприйнятого на 7 років. Тому в цій країні всі ще живуть у 2014 році

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