Собираясь в другую страну, мы готовимся к смене часового пояса, климата, к проблемам с коммуникацией из-за незнания языка. А мы вам советуем обратить внимание на еще один немаловажный момент – на продукты, которые в этой стране недоступны или под запретом. Вдруг среди них – ваши любимые?

Ознакомившись с нашей подборкой запрещенных и отсутствующих в некоторых странах продуктов, вы сможете загодя подобрать местные заменители или морально подготовиться к перспективе немного "попоститься".

Читайте также: 11 реальных фактов, которые вы сочтете наглой ложью

Чеснок в Китае

Буддийская кухня в Китае традиционно исключает из всех блюд чеснок, поскольку верования гласят, что его употребление стимулирует в человеке низменные инстинкты.



Фото pixabay

Рыба у народов Африки

Среди сомалийцев в большинстве кланов существует запрет на употребление рыбы. Табу на употребление морепродуктов распространено и среди многих скотоводов и земледельцев (и даже некоторых прибрежных народов, населяющих части юго-восточного Египта, Эфиопии, Эритреи, Кении и северной Танзании).



Фото pixabay

Некоторые овощи и ягоды в Израиле

Брокколи и цветная капуста, хотя и не является табу, должны быть исключены иудеями из рациона из-за вероятности присутствия в них насекомых или червей, которых запрещено употреблять в пищу. По аналогичным причинам не рекомендуется есть ежевику и малину, потому, что эти ягоды не всегда возможно тщательно очистить без разрушения плода.



Фото pixabay

Гамбургеры на Ближнем Востоке, в Малайзии и Индонезии

Дело в том, что на Ближнем Востоке, в Малайзии и Индонезии в ресторанах быстрого питания вместо "гамбургера" подают "бифбургер", чтобы подчеркнуть, что в данной блюде точно нет свинины, в том числе в его названии. Хотя и в остальном мире гамбургеры тоже преимущественно готовят из говядины, но только в мусульманских странах специально изменили название и упаковку продукта – вкус при этом остался неизменным.



Фото pixabay

"Биг Мак" в Индии

В то время как Индия является одним из крупнейших участников международной торговли, это также и единственная страна на планете, где в McDonald's вы не купите бургеры с говядиной или свининой в любой форме, в том числе знаменитый "Биг Мак". Здесь в меню ресторанов быстрого питания в основном представлены индийские "гамбургеры", которые на 100% вегетарианские. Например, бургер McAloo Tikki – с пряной картофельной котлетой, красным луком, помидорами и специальным овощным соусом.



Фото food

Coca-Cola на Кубе и в Северной Корее

Сейчас в мире есть только 2 страны, где Coca-Cola не может быть приобретена или продана, по крайней мере официально. Это Куба и Северная Корея, которые находятся под долгосрочным торговым эмбарго США (Куба – с 1962 года, Северная Корея – с 1950 года).



Фото reddit

Шоколадное драже M&m's в Швеции

Шведский суд в 2016 году постановил, что производитель сладостей Mars больше не может продавать и рекламировать товары под маркой M&m's на территории королевства. Причина заключалась в том, что логотип M&m's частично похож на уже существующий бренд популярного шведского шоколада Marabou, который продается в стране с 1960 года.



Фото food