Невдалі дні бувають у кожного з нас. Головне не падати духом та не здатися, коли здається, що нічого не допоможе, а також навчитися перемикатися.

Ідеї 24 підібрали декілька способів підняти настрій навіть у тих ситуаціях, коли здається, що нічого не допоможе!

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Якщо ваш настрій на нулі спробуйте використати хоча б одну пораду.

1. Знайдіть привід посміятися

Нині, не важко знайти смішні історії чи відео в мережі. Ви точно знайдете те, що вас розвеселить та підніме настрій!



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2. Ставте перед собою прості цілі

Не сваріть себе: якщо день пройшов так собі, заплануйте 3 прості справи замість 10 складних. Досягнення мети, нехай і невеликої, поверне відчуття задоволеності собою.



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3. Подивіться хороший фільм

Влаштуйте вечір душевного кіно вдома. А ще краще робити це в хорошій компанії!



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4. Виконайте хоча б одне маленьке бажання

Виконання бажань завжди діє позитивно на нас. Подумайте, що саме. Смачна їжа, тепла ванна, спонтанна покупка – такі дрібниці працюють безвідмовно.



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5. Бадьора музика підніме ваш настрій

Складіть плейлист з улюблених треків, які заряджають вас енергією. Ніякої меланхолії: сумна музика тільки підживлюватиме ваш і без того кепський настрій.



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6. Фізична активність точно приведе вас у тонус

Тому потанцюйте, пострибайте, зробіть легку розминку: для вироблення ендорфінів підійде будь-яка фізична активність.



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7. Подзвоніть другу

Приємне спілкування робить нас щасливішими. Зателефонуйте своїм близьким друзям або зустріньтеся з ними.



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8. Поверніться у реальність

Медитація знижує рівень стресу і регулює емоції. Сидіти в позі лотоса до просвітління не потрібно: достатньо простих вправ, які допоможуть відійти від обтяжливих думок та емоцій.



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9. Відпочиньте

Поганий настрій – часто результат стресу і втоми. Якщо це ваш випадок, дозвольте собі перепочинок. Відкладіть телефон і справи, прогуляйтеся або просто поспіть трішки. Короткий тайм-аут навряд чи спровокує апокаліпсис, але відновити сили та настрій цілком може.



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10. Подякуйте собі

Складіть список речей, за які ви можете сказати спасибі собі. Ще одна проста вправа, яка нагадає вам, що все не так уже й погано. Вам потрібно знайти щонайменше 10 причин для похвали.



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