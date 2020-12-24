Неудачные дни бывают у каждого из нас. Главное не падать духом и не сдаться, когда кажется, что ничего не поможет, а также научиться переключаться.

Идеи 24 подобрали несколько способов поднять настроение даже в тех ситуациях, когда кажется, что ничего не поможет!

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Если ваше настроение на нуле попробуйте использовать хотя бы один совет.

1. Найдите повод посмеяться

Сейчас не трудно найти смешные истории или видео в сети. Вы точно найдете то, что вас развеселит и поднимет настроение!



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2. Ставьте перед собой простые цели

Не ругайте себя, если день прошел так себе, запланируйте 3 простых дела вместо 10 сложных. Достижение цели, пусть и небольшой, вернет ощущение удовлетворенности собой.



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3. Посмотрите хороший фильм

Устройте вечер душевного кино дома. А еще лучше делать это в хорошей компании!



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4. Выполните хотя бы одно маленькое желание

Исполнение желаний всегда действует положительно на нас. Подумайте, что именно. Вкусная еда, теплая ванна, спонтанная покупка – такие мелочи работают безотказно.



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5. Бодрая музыка поднимет ваше настроение

Составьте плейлист из любимых треков, которые заряжают вас энергией. Никакой меланхолии: печальная музыка только подпитывает ваше и без того плохое настроение.



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6. Физическая активность точно приведет вас в тонус

Поэтому потанцуйте, попрыгайте, сделайте легкую разминку: для выработки эндорфинов подойдет любая физическая активность.



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7. Позвоните другу

Приятное общение делает нас счастливее. Позвоните своим близким друзьям или встретьтесь с ними.



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8. Вернитесь в реальность

Медитация снижает уровень стресса и регулирует эмоции. Сидеть в позе лотоса до просветления не нужно: достаточно простых упражнений, которые помогут отойти от тягостных мыслей и эмоций.



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9. Отдохните

Плохое настроение – часто результат стресса и усталости. Если это ваш случай, позвольте себе передышку. Отложите телефон и дела, прогуляйтесь или просто поспите немного. Краткий тайм-аут вряд ли спровоцирует апокалипсис, но восстановить силы и настроение вполне может.



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10. Поблагодарите себя

Составьте список вещей, за которые вы можете сказать спасибо себе. Еще одно простое упражнение, которое напомнит вам, что все не так уж плохо. Вам нужно найти минимум 10 причин для похвалы.



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