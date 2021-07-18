Без кавоварки й навіть без окропу: як приготувати смачну каву в чашці
Джерело:24 канал
Якщо напохваті немає ні кавоварки, ні турки, ні френч-преса, це не причина відмовитися від натуральної кави на користь розчинної. Смачну каву можна приготувати просто в чашці, і для цього навіть не знадобиться окріп.
Ми поділимося з вами кількома способами заварювання кави. Бажаємо приємного кавування!
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Бразильський спосіб
Так заварюють каву професійні дегустатори. Потрібна кава грубого помелу 8 – 9 грамів мелених зерен на 100 мілілітрів води.
- У прогріту чашку покладіть мелену каву і залийте гарячою водою.
- Натягування триває 4 – 5 хвилин.
- За цей час великі частки спливуть на поверхню, утворюючи "кірку", яка перешкоджає охолодженню рідини.
- Перед тим, як випити кави, видаліть за допомогою ложечки "кірку" з чашки.
Польський спосіб
Ідеальний для заварювання в офісі. Для приготування потрібна кава тонкого або середнього помелу. Орієнтовне дозування: 6 – 7 грамів на 100 мілілітрів води.
- Насипте каву в прогріту чашку.
- Додайте цукор, якщо любите солодку каву.
- За смаком додайте прянощі (корицю, кардамон).
- 10 – 15 секунд інтенсивно розмішуйте гущу ложечкою.
- Долийте чашку водою, перемішайте.
- Накрийте чашку блюдцем.
- Натягується кава 3 – 4 хвилини.
Якщо полюбляєте прянощі, додайте їх / Фото pixabay
Кубинський спосіб
Готуйте каву в скляному стакані. Напій повинен бути міцним, тому на 100 мілілітрів води потрібно 8 – 9 грамів меленої кави.
- Використовуйте тростинний цукор;
- За бажанням, в готову каву додайте 1 – 2 чайних ложки рому.
Кілька хвилин і смачна кава готова / Фото pixabay
Заварювання кави в мікрохвильовій печі
Для отримання напою потрібно 6 – 7 грамів кави тонкого або середнього помелу на 100 мілілітрів води. Якщо є можливість, рекомендується після приготування кави перелити його в чисту чашку.
- У велику жароміцну чашку насипте каву.
- За бажанням додайте цукор і прянощі.
- Додайте холодної води, інтенсивно перемішуючи 10 – 15 секунд.
- Поставте посудину в мікрохвильову піч.
- Уважно стежте. Як тільки пінка наблизиться до країв чашки – вимкніть мікрохвильовку, вийміть каву.
- Накрийте чашку блюдцем, почекайте 3 – 4 хвилини.
- Перелийте каву в чисту чашку.
До речі, у мікрохвильовці можна заварити каву ще й з пінкою / Фото pixabay
Холодний спосіб заварки кави в чашці
- З вечора насипте в чашку мелену каву з розрахунку 10 грамів на 100 мілілітрів води.
- Залийте водою.
- Через 12 годин холодна кава готова, розводити її не потрібно.
Такої кави ви ще точно не пили / Фото pixabay