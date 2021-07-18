Без кавоварки й навіть без окропу: як приготувати смачну каву в чашці

18 липня 2021 , 18:30
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Джерело:

24 канал

Якщо напохваті немає ні кавоварки, ні турки, ні френч-преса, це не причина відмовитися від натуральної кави на користь розчинної. Смачну каву можна приготувати просто в чашці, і для цього навіть не знадобиться окріп.

Ми поділимося з вами кількома способами заварювання кави. Бажаємо приємного кавування!

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Бразильський спосіб

Так заварюють каву професійні дегустатори. Потрібна кава грубого помелу 8 – 9 грамів мелених зерен на 100 мілілітрів води.

  • У прогріту чашку покладіть мелену каву і залийте гарячою водою.
  • Натягування триває 4 – 5 хвилин.
  • За цей час великі частки спливуть на поверхню, утворюючи "кірку", яка перешкоджає охолодженню рідини.
  • Перед тим, як випити кави, видаліть за допомогою ложечки "кірку" з чашки.

Бразильський спосіб допоможе відчути себе професійним дегустатором / Фото pixabay

Польський спосіб

Ідеальний для заварювання в офісі. Для приготування потрібна кава тонкого або середнього помелу. Орієнтовне дозування: 6 – 7 грамів на 100 мілілітрів води.

  • Насипте каву в прогріту чашку.
  • Додайте цукор, якщо любите солодку каву.
  • За смаком додайте прянощі (корицю, кардамон).
  • 10 – 15 секунд інтенсивно розмішуйте гущу ложечкою.
  • Долийте чашку водою, перемішайте.
  • Накрийте чашку блюдцем.
  • Натягується кава 3 – 4 хвилини.


Якщо полюбляєте прянощі, додайте їх / Фото pixabay

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Кубинський спосіб

Готуйте каву в скляному стакані. Напій повинен бути міцним, тому на 100 мілілітрів води потрібно 8 – 9 грамів меленої кави.

  • Використовуйте тростинний цукор;
  • За бажанням, в готову каву додайте 1 – 2 чайних ложки рому.


Кілька хвилин і смачна кава готова / Фото pixabay

Заварювання кави в мікрохвильовій печі

Для отримання напою потрібно 6 – 7 грамів кави тонкого або середнього помелу на 100 мілілітрів води. Якщо є можливість, рекомендується після приготування кави перелити його в чисту чашку.

  1. У велику жароміцну чашку насипте каву.
  2. За бажанням додайте цукор і прянощі.
  3. Додайте холодної води, інтенсивно перемішуючи 10 – 15 секунд.
  4. Поставте посудину в мікрохвильову піч.
  5. Уважно стежте. Як тільки пінка наблизиться до країв чашки – вимкніть мікрохвильовку, вийміть каву.
  6. Накрийте чашку блюдцем, почекайте 3 – 4 хвилини.
  7. Перелийте каву в чисту чашку.


До речі, у мікрохвильовці можна заварити каву ще й з пінкою / Фото pixabay

Холодний спосіб заварки кави в чашці

  • З вечора насипте в чашку мелену каву з розрахунку 10 грамів на 100 мілілітрів води.
  • Залийте водою.
  • Через 12 годин холодна кава готова, розводити її не потрібно.


Такої кави ви ще точно не пили / Фото pixabay

Автор: Ірина Бевза