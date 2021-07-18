Мы поделимся с вами несколькими способами заваривания кофе. Желаем приятного кофепития!

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Бразильский способ

Так заваривают кофе профессиональные дегустаторы. Нужно кофе грубого помола 8 – 9 граммов молотых зерен на 100 миллилитров воды.

  • В прогретую чашку положите молотый кофе и залейте горячей водой.
  • Натягивание длится 4 – 5 минут.
  • За это время крупные частицы всплывут на поверхность, образуя "корку", которая препятствует охлаждению жидкости.
  • Перед тем, как выпить кофе, удалите с помощью ложечки "корку" из чашки.

Заварювання кави
Бразильский способ поможет вам почувствовать себя профессиональным дегустатором / Фото pixabay

Польский способ

Идеальный для заваривания в офисе. Для приготовления нужно кофе тонкого или среднего помола. Ориентировочное дозирование 6 – 7 граммов на 100 миллилитров воды.

  • Насыпьте кофе в прогретую чашку.
  • Добавьте сахар, если любите сладкий кофе.
  • По вкусу добавьте пряности (корицу, кардамон).
  • 10 – 15 секунд интенсивно размешивайте гущу ложечкой.
  • Долейте чашку водой, перемешайте.
  • Накройте чашку блюдцем.
  • Натягивается кофе 3 – 4 минуты.

Польська кава
Если любите пряности, добавьте их / Фото pixabay

Кубинский способ

Готовьте кофе в стеклянном стакане. Напиток должен быть крепким, поэтому на 100 миллилитров воды нужно 8 – 9 граммов молотого кофе.

  • Используйте тростниковый сахар.
  • По желанию, в готовый кофе добавьте 1 – 2 чайных ложки рома.

Кава

Несколько минут и вкусный кофе готов / Фото pixabay

Заваривание кофе в микроволновой печи

Для получения напитка нужно 6 – 7 граммов кофе тонкого или среднего помола на 100 миллилитров воды. Если есть возможность, рекомендуется после приготовления кофе перелить его в чистую чашку.

  • В большую жаропрочную чашку насыпьте кофе.
  • По желанию добавьте сахар и пряности.
  • Добавьте холодной воды, интенсивно перемешивая 10 – 15 секунд.
  • Поставьте сосуд в микроволновую печь.
  • Внимательно следите. Как только пенка приблизится к краям чашки - выключите микроволновку, выньте кофе.
  • Накройте чашку блюдцем, подождите 3 – 4 минуты.
  • Перелейте кофе в чистую чашку.

Кава
Кстати, в микроволновке можно заварить кофе еще и с пенкой / Фото pixabay

Холодный способ заварки кофе в чашке

С вечера насыпьте в чашку молотый кофе из расчета 10 граммов на 100 миллилитров воды.

  • Залейте водой.
  • Через 12 часов холодный кофе готов, разводить его не нужно.

Кава
Такой кофе вы еще точно не пили / Фото pixabay