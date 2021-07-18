Мы поделимся с вами несколькими способами заваривания кофе. Желаем приятного кофепития!
Читайте также Некислое лето с Soplica: рецепты освежающих коктейлей и розыгрыш призов от украинских блогеров
Бразильский способ
Так заваривают кофе профессиональные дегустаторы. Нужно кофе грубого помола 8 – 9 граммов молотых зерен на 100 миллилитров воды.
- В прогретую чашку положите молотый кофе и залейте горячей водой.
- Натягивание длится 4 – 5 минут.
- За это время крупные частицы всплывут на поверхность, образуя "корку", которая препятствует охлаждению жидкости.
- Перед тем, как выпить кофе, удалите с помощью ложечки "корку" из чашки.
Бразильский способ поможет вам почувствовать себя профессиональным дегустатором / Фото pixabay
Польский способ
Идеальный для заваривания в офисе. Для приготовления нужно кофе тонкого или среднего помола. Ориентировочное дозирование 6 – 7 граммов на 100 миллилитров воды.
- Насыпьте кофе в прогретую чашку.
- Добавьте сахар, если любите сладкий кофе.
- По вкусу добавьте пряности (корицу, кардамон).
- 10 – 15 секунд интенсивно размешивайте гущу ложечкой.
- Долейте чашку водой, перемешайте.
- Накройте чашку блюдцем.
- Натягивается кофе 3 – 4 минуты.
Если любите пряности, добавьте их / Фото pixabay
Кубинский способ
Готовьте кофе в стеклянном стакане. Напиток должен быть крепким, поэтому на 100 миллилитров воды нужно 8 – 9 граммов молотого кофе.
- Используйте тростниковый сахар.
- По желанию, в готовый кофе добавьте 1 – 2 чайных ложки рома.
Несколько минут и вкусный кофе готов / Фото pixabay
Заваривание кофе в микроволновой печи
Для получения напитка нужно 6 – 7 граммов кофе тонкого или среднего помола на 100 миллилитров воды. Если есть возможность, рекомендуется после приготовления кофе перелить его в чистую чашку.
- В большую жаропрочную чашку насыпьте кофе.
- По желанию добавьте сахар и пряности.
- Добавьте холодной воды, интенсивно перемешивая 10 – 15 секунд.
- Поставьте сосуд в микроволновую печь.
- Внимательно следите. Как только пенка приблизится к краям чашки - выключите микроволновку, выньте кофе.
- Накройте чашку блюдцем, подождите 3 – 4 минуты.
- Перелейте кофе в чистую чашку.
Кстати, в микроволновке можно заварить кофе еще и с пенкой / Фото pixabay
Холодный способ заварки кофе в чашке
С вечера насыпьте в чашку молотый кофе из расчета 10 граммов на 100 миллилитров воды.
- Залейте водой.
- Через 12 часов холодный кофе готов, разводить его не нужно.
Такой кофе вы еще точно не пили / Фото pixabay